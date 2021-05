Eugen Tomac, scrisoare către președintele Parlamentului European: Acțiunile Rusiei pun în primejdie relațiile de bună vecinătate cu UE

Acțiunile Federației Ruse pun în primejdie relațiile de bună vecinătate cu Uniunea Europeană, a atenționat, miercuri, eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) într-o scrisoare adresată președintelui Parlamentului European David Sassoli, inclus recent pe lista de sancțiuni a Moscovei.

Tomac, care are o interdicție de a intra pe teritoriul Rusiei încă din 2015, și-a manifestat solidaritatea cu David Sassoli.

“Am fost profund dezamăgit de decizia autorităților ruse de a impune interdicții de călătorie unui număr de opt oficiali ai Uniunii Europene, inclusiv dumneavoastră. Din 2015, și eu sunt restricționat în a intra pe teritoriul Rusiei pentru că am fost o voce critică la adresa politicilor guvernului de la Moscova”, i-a transmis Tomac lui Sassoli.

#Russia's actions disregard re-establishing a constructive cooperation with the EU.

What attitude is the EU & Member States going to have to preserve the security in the region? pic.twitter.com/O9xJJwfAMN