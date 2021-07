EURO 2020: Această echipă este pregătită pentru Mondial, consideră spaniolul Jordi Alba

"Meritam un pic mai mult, dar am dovedit că această echipă este pregătită pentru Cupa Mondială", a afirmat fotbalistul spaniol Jordi Alba după eliminarea Spaniei la penalty-uri în faţa Italiei (4-2), în semifinalele EURO 2020.

"Este o lovitură dură. Meritam un pic mai mult. Dar asta este loteria penalty-urilor. În altă zi am câştigat (în sferturi cu Elveţia), de data asta am pierdut. Sunt foarte mândru de coechipierii mei, de staff, am format un grup magnific. Vreau să le mulţumesc suporterilor", a spus Alba.

"Am întâlnit una dintre cele mai bune echipe ale Italiei din câte îmi amintesc, care este acum una din cele mai bune din Europa. Am fi meritat un gol în plus, dar meciul a fost strâns... Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au crezut în noi. Sunt 9 sau 10 ani de când sunt în această echipă şi de mult nu am mai văzut un asemenea grup. Am dovedit că suntem o echipă pregătită pentru Cupa Mondială", a adăugat el.Pentru fundaşul spaniol Aymeric Laporte "echipa a jucat foarte bine, a arătat că este o echipă mare, o mare naţiune''.''Am reuşit să practicăm un fotbal frumos în faţa unei echipe a Italiei care favorită în faţa noastră la acest turneu. Nu a fost posibil (să câştigăm), dar suntem foarte mulţumiţi de grupul pe care l-am format", a mai spus apărătorul campioanei Angliei, Manchester City.Selecţionata de fotbal a Italiei s-a calificat în finala EURO 2020 după ce a învins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marţi seara, pe Stadionul Wembley din Londra, în prima semifinală, în care scorul a fost egal după 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1).Italia a reuşit să deschidă scorul prin Federico Chiesa (60), dar Spania, care a dominat jocul, a izbutit egalarea pe final, prin noul-intrat Alvaro Morata (80). La loviturile de departajare, Belotti, Bonucci, Bernardeschi şi Jorginho au transformat pentru italieni, iar Gerard Moreno şi Thiago Alcantara au înscris pentru spanioli. Manuel Locatelli a ratat pentru ''azzurri'' (a apărat Unai Simon), iar de la iberici au irosit penalty-urile Olmo (şut peste) şi Morata (a apărat Donnarumma).În ultimul act, Italia va înfrunta, pe 11 iulie, la Londra, Anglia sau Danemarca, formaţiile care vor disputa, miercuri, a doua semifinală, pe Wembley.