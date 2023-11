Eurodeputatul Cristian Terheș a demisionat din PNȚCD - Va deschide lista AUR la europarlamentare

Europarlamentarul Cristian Terheș, ales în Parlamentul European în 2019 pe lista PSD, anunță că demisionează din PNȚCD. Acesta a fost anunțat deja pe lista AUR la alegerile europarlamentare din 2024. Terheș ar urma să ocupe chiar primul loc pe lista AUR, urmat de avocatul Gheorghe Piperea și alte personalități publică recent înscrise în partid.

Cristian Terheș a publicat pe Facebook scrisoarea de demisie din PNȚCD, datată 30 noiembrie 2023. Elogiile trecutul PNȚCD, Terheș afirmă că partidul este blocat în prezent de litigii izvorâte din orgolii personale.

Scrisoarea de demisie din PNȚCD:

„Dragi colegi,

Subsemnatul Cristian Terheș, membru PNȚCD, în baza art. 16 alin. (2) din Legea 14/2003 și a art. 19 alin. (4) din Statutul PNȚCD îmi depun prin prezenta demisia din PNȚCD, cu efect imediat, din data de 30.11.2023.

Provin dintr-o familie care a fost persecutată pentru motive politice ca urmare a afinității și apartenenței la Partidul Național Țărănesc, fiind crescut de mic în spiritul datoriei față de națiune și luptei pentru drepturi.

În această familie am învățat istoria care nu se învață, din păcate, la școală și am cunoscut rolul pe care liderii Partidului Național Român din Transilvania l-au avut pentru apărarea drepturilor naţionale şi individuale ale românilor ardeleni și făurirea Marii Uniri, precum și rolul pe care liderii Partidului Țărănesc din vechiul Regat l-au avut în împroprietărirea țăranilor.

Chiar dacă a fost scos în afara legii de comuniști, PNȚ a continuat să trăiască în mintea și sufletul fiecărui român liber, fiind primul partid politic înregistrat după căderea comunismului.

După 2004 am fost unul dintr-un grup foarte restrâns de naționali-țărăniști, unii din SUA, alții din România, care s-au opus în justiție schimbării numelui PNȚCD în PPCD, lucru ce se poate regăsi în Registrul Partidelor Politice. Ca urmare a acestei acțiuni s-a reușit salvarea cel puțin a numelui partidului.

Candidatura la europarlamentare în 2019 am acceptat-o tocmai cu gândul că vom putea readuce partidul și valorile naționale în politica românească, pentru a apăra România de tăvălugul neomarxist-globalist.

În 2020 la alegerile locale în Sălaj PNȚCD a candidat pe siglă proprie. A fost meritul și sacrificiul fiecăruia dintre voi că în doar 6 săptămâni, pornind de la 2 oameni, am reușit să avem candidați în majoritatea localităților și să obținem 9 consilieri locali.

Am cerut de atunci la nivel central să deschidem partidul și să începem crearea de organizații peste tot în țară, însă nu s-a dorit acest lucru.

În 2022 am aflat cu toții că partidul este efectiv jefuit și delapidat cu sute de mii de lei anual, sub privirile pasive ale organelor statului. Am fost desemnat personal de către CNC-ul din 06.05.2022 să exercit acțiunea în răspundere (cf. art. 220 Cod Civil) contra celor responsabili de aceste prejudicii aduse partidului, însă mult lăudata justiție română nu motivează de 6 luni hotărârea de suspendare a acțiunii în răspundere față de cei care au prăduit și jefuit partidul, ca să o pot contesta. Indiferent de cât va dura, deoarece procesele pe care le-am început vor merge până la capăt, PNȚCD-ul va trebui eliberat de cei care-l țin captiv pentru a fi redat României.

Până când aceste litigii se vor finaliza, PNȚCD-ul, datorită orgoliilor unor persoane care au decis să ia partidul pe nume propriu și pentru beneficiul propriu (sprijiniți și de unii dovediți că au făcut poliție politică în perioada comunistă), este blocat în a putea oferi soluția națională ("patriotismul luminat", după cum spunea Maniu) de care societatea românească are nevoie în acest moment de cumpănă fără precedent.

Mulți români îmi scriu că vor să se implice, însă nu-i pot angrena într-un proiect politic unde nu există transparență și responsabilitate financiară, și de la care an de an AEP-ul confiscă zeci sau sute de mii de lei ca urmare a unor chirii ilicite, și dă zeci de mii de lei amenzi pentru nerespectarea legii privind finanțarea partidelor politice, prejudicii imense pentru care nimeni nu vrea să răspundă.

Decizia mea de a părăsi PNȚCD în contextul actual reprezintă pasul necesar pentru a continua lupta pentru drepturile fundamentale și naționale alături de oameni care vor să se implice consecvent într-un proiect politic care să reflecte cu adevărat datoria față de națiune și determinarea în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor românilor”, scrie Cristian Terheș în scrisoarea de demisie.