Europa de Est să se îndrepte spre modernizarea verde a clădirilor existente, pe fondul creşterii costurilor

Creşterea explozivă a costurilor cu construcţiile şi un accent sporit pe protejarea mediului îi determină pe dezvoltatorii imobiliari din Europa de Est să se îndrepte mai degrabă spre modernizarea verde a clădirilor existente decât spre construcţia unor noi clădiri, transmite Bloomberg, citat de agerpres.

Creşterea cererii pentru clădiri cu un profil de mediu ridicat a dus deja la îmbunătăţirea randamentelor pentru astfel de active, iar tranzacţiile cu imobile care au un aşa-numit rating ESG devin o raritate, susţine Kristof Barany, managing partner la fondul de investiţii Adventum Zrt., care cumpără şi gestionează proprietăţi în Ungaria, Polonia, Cehia şi România.

"Pentru mulţi investitori instituţionali, un rating ESG devine un prag de intrare pentru investiţii", spune Kristof Barany, al cărui fond gestionează un portofoliu de imobiliare în valoare de 600 de milioane de euro.Un rating cu privire la impactul ESG (Mediu, Social şi Guvernanţă corporativă) adaugă aproximativ 10-25 de puncte de bază la randamentele obţinute la vânzarea unei proprietăţi, a adăugat Kristof Barany.Miercuri, fondul de investiţii Adventum Zrt. a anunţat că divizia sa Penta Fund a cumpărat sediul din Varşovia al grupului german Daimler AG cu aproximativ 50 de milioane de euro. Clădirea, ridicată în 2004, nu are în prezent un rating ESG, iar Adventum intenţionează să obţină un astfel de rating, după ce va îmbunătăţi eficienţa energetică a clădirii, a spus Barany.Lucrările de modernizare, inclusiv îmbunătăţirea izolaţiei clădirii, precum şi instalarea de panouri fotovoltaice, devin mai eficiente din punct de vedere al costurilor comparativ cu construcţia unor noi clădiri. Inflaţia în Europa de Est este la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, iar preţurile la materiale de construcţii au crescut chiar şi mai rapid.În plus, modernizarea clădirilor ar putea fi o soluţie mai verde decât demolarea unei clădiri vechi şi construcţia alteia în locul său, chiar dacă noua clădire este una cu emisii reduse sau chiar cu emisii zero, susţine Barany. Potrivit acestuia între 30% şi 50% din emisiile generate pe întreaga durată de viaţă a unei clădiri apar în timpul construcţiei.Tranzacţiile imobiliare în partea de est a Uniunii Europene au scăzut anul trecut până la 9,7 miliarde euro, în contextul pandemiei de coronavirus, de la un nivel record de 14 miliarde de euro în 2019, potrivit datelor firmei de consultanţă Jones Lang LaSalle Inc.Kristof Barany spune că afacerile în sectorul imobiliarelor îşi vor reveni, pe măsură ce regiunea Europei de Est înregistrează ritmuri solide de creştere economică, iar pandemia a accelerat un fenomen denumit "near-shoring", un proces în cadrul căruia companiile vor să îşi scurteze lanţurile de aprovizionare şi să aducă activităţile de outsourcing mai aproape de sediile lor centrale, care în mod normal sunt amplasate în Europa Occidentală. În aceste condiţii, pe piaţa de birouri din Europa de Est ar urma să fie una competitivă în următorii doi-trei ani, pe măsură ce cererea va creşte, iar noile proiecte vor încetini din cauza creşterii costurilor, a spus Barany.În România, cea mai mare tranzacţie cu spaţii de birouri înregistrată în primele 3 trimestre ale anului a fost vânzarea ansamblului de birouri Hermes Business Campus din zona Dimitrie Pompeiu a Capitalei, cu o suprafaţă totală de circa 75.000 mp, achiziţionat de Adventum Group de la Atenor.