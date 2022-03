16,8 miliarde de euro: aceasta este valoarea importurilor europene de hidrocarburi ruseşti de la începutul războiului din Ucraina, pe 24 februarie, potrivit estimărilor Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), relatează La Tribune.

Banii îi permit lui Vladimir Putin să-şi finanţeze războiului şi să facă deocamdată faţă sancţiunilor economice impuse de Occident ţării sale.