EUROPAfest debutează vineri, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă

EUROPAfest debutează vineri, cu Opening Gala Concert - Jazz at the Palace, la Sala Auditorium de la Muzeul Naţional de Artă al României.

Potrivit unui comunicat transmis marţi AGERPRES, de la ora 20,00 melomanii vor sărbători deschiderea ediţiei cu numărul 29 alături de câştigătorii "Deutscher Rock und Pop Preis".

"Best guitarist" 2021 - Peter Autschbach / Germania şi Samira Saygili / Turcia, Germania vor evolua alături de artişti din Italia, Statele Unite şi Indonezia, în cadrul unui eveniment ca va include atât recitaluri, cât şi sesiuni comune de jam session.

Sub sloganul "It's all about live quality music!", jmEvents, organizatorul festivalului a decis ca 2022 să fie dedicat cu precădere jazz-ului.

"Suntem încrezători că munca întregii echipe se va materializa într-un festival de calitate, care invită la răsfăţ. Am reuşit şi anul acesta să avem un line-up atractiv, atent selecţionat din 23 de ţări, care aduce jazz în toate formele sale. Nouă seri de vară în care pasiunea artiştilor va trece dincolo de scenă ajungând la fiecare spectator, invitând la relaxare, timp de calitate şi trăiri autentice", a declarat directorul EUROPAfest, Luigi Gageos, citat în comunicat.

Între 2 şi 8 iulie, de la 20,00, Bucureştiul va răsuna în acordurile muzicienilor din 23 de ţări prin concerte, jam sessions, concursuri, workshop-uri, Sala Auditorium găzduind zilnic un concert cu două sau trei trupe de jazz care vor aduce publicului din România ultimele tendinţe de pe scenele din Europa, SUA, America de Sud şi Asia.

Pe 9 iulie va avea loc Gala EUROPAfest, în cadrul căreia publicul va avea ocazia să afle cine sunt câştigătorii acestui an.

Bilete se pot achiziţiona online prin reţeaua www.iabilet.ro.

EUROPAfest se desfăşoară, de 17 ani, sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei şi al Alteţei Sale Regale Principele Radu, iar are din 2015 are titulatura Europe's Finest Festivals.