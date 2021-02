Europarlamentar român acuză un plan diabolic în Valea Jiului

Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes apreciază că problemele din Valea Jiului reprezintă punerea în aplicare a unui plan de distrugere a sistemului energetic romanesc astfel incat Romania sa devina dependenta de importuri.

„Ce se intampla acum in Valea Jiului este punerea in aplicare a unui plan de distrugere a sistemului energetic romanesc, unde intra si mineritul, plan agreat de premierul PNL Ludovic Orban la Bruxelles in luna ianuarie 2020. Efectul acestui plan este atat de a distruge posibilitatea de crestere economica a Romaniei, care va fi dependenta de energia produsa in alte tari (Ungaria, de exemplu), cat si de a forta sute de mii de oameni disperati sa plece din Romania sa lucreze in Vestul Europei, unde sa aduca plus valoare economica acelor tari.

Odata cu actuala legislatura europarlamentara, inceputa in 2019, o tema majora de discutie la Bruxelles a fost asa numitul “Green Deal” (Pactul Verde european), o utopie ideologica neomarxista care va avea ca efect distrugerea economiei UE. Green Dealul-ul a fost jucaria care i s-a dat de PPE in mana lui Timmermans, la schimb ca sa fie sustinuta Ursula von der Leyen ca presedinte al Comisiei Europene. Tot atunci o judecarie a primit si Ciolos, asa numita “Conferinta pentru viitorul Europei”, ce are ca obiectiv gasirea de solutii pentru distrugerea statelor suverane si nationale in vederea transformarii UE intr-o federatie, solutii care insa sa evite modificarea Tratatului UE.

Unul dintre obiectivele acestui Green Deal este abolirea energiei generate din arderea carbunelui si a gazelor deoarece ar polua prea mult si inlocuirea acestor surse cu “energie regenerabila” sau “energie verde” (adica energie facuta din panouri solare, eoliene, etc). Acest lucru e necesar pentru a putea atinge “tinta” stabilita de Ursula von der Leyen ca pana in 2030 sa se reduca emisiile de gaze cu 55%. Parlamentul European a votat ulterior ca emisiile sa fie reduse cu 60% pana in 2030, ceea ce e si mai utopic. Energia verde e importanta si binevenita, insa aceasta trebuie sa fie una complementara la sursele de energie care exista in prezent. Situatia din Texas din aceasta perioada a demonstrat, de exemplu, ca intr-o situtia de frig cumplit ti se blocheaza eolienele si solarele, iar daca nu ai alte surse de energie cam stai in intuneric si frig, fara a lua in calcul blocarea economiei.

Incepand cu toamna anului 2019 in Parlamentul European s-au votat o serie de rezolutii si acte care priveau acest Green Deal. Eu personal am votat impotriva Green Deal si impotriva amendamentelor care face referire la el. De asemenea, am vorbit impotriva acestei utopii in comisiile in care sunt. Am spus chiar si in presa internationala ca solutia pentru UE nu este Green Deal-ul. Vocea si pozitia mea in delegatia Romaniei din Parlamentul Romaniei, insa, este una minoritara, ba chiar singulara pe unele aspecte.

In 7-9 ianuarie 2020 Ludovic Orban a facut prima sa vizita la Bruxelles in calitate de premier al Romaniei. Cu ocazia acelei vizite premierul s-a intalnit si cu europarlamentarii romani care au dorit sa mearga la intalnire. Am fost cca 25 de europarlamentari. La masa am stat chiar in fata lui, iar temele pe care le-am ridicat eu in discutie au fost: - erorile din raportul MCV si ca e inadmisibil ca Romania sa accepte “recomandari” eronate in privinta justitiei, scrise de niste birocrati a caror nume nu se cunoaste; - situatia Green Deal. Referitor la Green Deal i-am spus public, in fata a peste 20 de europarlamentari romani, sa nu angajeze Romania in aceasta utopie neomarxista, pentru ca va distruge sectorul minerit (cu implicatii negative evidente si pe orizontala) ce va avea ca efecte nocive atat pe plan social cat si strategic, punand Romaniei in situatia de a depinde de energia produsa de alte tari. Referitor la efectele negative pe plan social am spus ca va arunca in aer zona Vaii Jiului si altele din Romania, condamnandu-i pe oamenii respectivi la o si mai mare saracie, ceea ce va influenta si mai mult emigratia. Referitor la dependenta energetica a Romaniei, am spus ca sunt zile si in prezent cand Romania nu produce energie cat consuma, trebuind sa importe de la vecini. Distrugerea sectorului minerit din Romania va conduce la inchiderea termocentralelor cate mai sunt in Romania, cu efect direct in scaderea propriei capacitati de productie energetica a Romaniei.

Raspunsul premierului a fost, parafrazez: Dar primim 750 de milioane de euro de la Comisia Europeana, din Fondul pentru Tranzitie Justa, pentru a recalifica zona Vaii Jiului sau altele sa faca turism sau alte activitati.

“Domnule premier, zic, ce-s 750 de milioane de euro la cati bani pierde Romania pentru ca trebuie sa cumpere energie mai scumpa de la altii? Daca inchideti termocentralele de unde va importa Romania curent?”

“Din Ungaria”, mi s-a raspuns din sala.

“Si Ungaria pe ce face curent, ca doar nu au hidrocentrale?”, zic.

“Si pe carbune”, mi s-a raspuns.

“Deci daca ungurii fac energie pe carbune e ok, dar daca romanii fac pe carbune polueaza? Trebuie sa fiti inconstienti sa acceptati asa ceva”, zic.

A intervenit un alt europarlamentar USR peste mine si subiectul s-a incheiat.

Daca cautati pe net declaratiile lui Ludovic Orban dupa intalnirile cu oficialii europeni o sa vedeti ca accepta si conditiile acestei aberatii utopice neomarxiste “Green Deal”, care va saraci Europa si-i va compromite economia. In cazul Romaniei, Green Dealul, la cum a fost acceptat de oficialii romani, ne va compromite sectorul energetic, ne va forta sa cumparam curent mai scump de la straini (pret care va fi resimtit si de consumatori) si va creste somajul in Romania, cu efect direct in cresterea emigratiei si depopularea unor zone intregi din Romania.

Carbunele din Valea Jiului este bun si functional pentru termocentralele noastre si am vorbit cu un fost director al unei termocentrale din zona care mi-a explicat cum a facut ca sa mearga totul pe profit. Din pacate a fost schimbat de aceiasi tradatori de tara care predau Romania strainilor, vanzand pe nimic ceea ce au construit parintii si bunicii nostrii.

Grupul ECR din Parlamentul European, unde e si PNTCD, s-a opus constant acestei utopii tocmai din cauza efectelor pe care Green Deal le va genera pe plan social si economic”, a scris Cristian Terhes pe pagina sa de Facebook.