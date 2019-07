Europarlamentarul Chris Terheş, reacţie după referitoare la cazul de la Caracal: 'Sunt absolut grotesti manipularile slugilor serviciilor din presa si justitie'

Europarlamentul PSD Chris Terheş reacţionează la avalanşa de informaţii şi reacţii generate de cazul de la Caracal, unde o adeolescentă a fost răpită, violată şi, posibil, ucisă de un bărbat. Terheş denunţă atitudinilor şi manipulările unor magistraţi şi jurnalişti pe acest caz.

"Sunt absolut grotesti manipularile slugilor serviciilor din presa si justitie, care de 24 de ore mint si manipuleaza opinia publica cu cele petrecute la Caracal pentru a lua raspunderea de la STS si procurori si a o arunca pe politie sau politicieni.

1. Initial aceste slugi au spus ca politicul a modificat legea in favoarea infractorilor, de aceea procurorul #rezist nu a dispus intrarea in acel domiciliu pentru a face perchezitie.

Orice om curios, care nu vrea sa fie manipulat, poate vedea in Codul de procedura penala nu doar ca textul privind perchezitia nu a fost modificat, dar si ca in acest moment exista prevederea care ii dadea drept procurorului sa intre in incinta respectiva. Vedeti art. 159 alin. (3) coroborat cu art. 293 din CPP.

Aici gasiti CPP integral si va puteti convinge singuri:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611

2. Cand avocati si cunoscatori ai legii au scris pe Facebook ca exista prevedere legala ca sa se fi intrat in casa, aceleasi slugi au spus ca politistii puteau sa intre daca vor.

Remarcati ca si asociatia Veveritei de aparare a statutului procurorului spune: "Niciun procuror nu a interzis polițiștilor să intre în locație".

Daca va uitati in Constitutie si in CPP o sa gasiti ca politistii actioneaza sub "conducerea si supravegherea" procurorului, procuror care dispune politistilor cand si cum sa faca un act de cercetare penala.

"Parchetele funcţionează pe lângă instanţele de judecată, conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare, în condiţiile legii." - art. 131 alin. (3) din Constitutie

"Organele de cercetare penală ale poliției judiciare și organele de cercetare penală speciale își desfășoară activitatea de urmărire penală sub conducerea și supravegherea procurorului." - art. 55 alin. (6) din CPP

In cazul de fata era deschis dosar penal, prin urmare singurul abilitat sa faca ori sa fi dispus sa se faca acte in acel dosar era procurorul.

Problema este ca, desi avea cadru legal, procurorul nu le-a cerut politistilor sa intre, ceea ce nici Veverita nu neaga. Scuza ca procurorii nu le-au interzis politistilor sa intre e aberanta, deoarece politistii nu pot actiona de capul lor intr-un dosar penal.

3. In timp ce au prevedere in CPP care le-ar fi permis intrarea, magistratii slugi ai serviciilor vin si spun ca nu au putut actiona eficient din cauza ca nu mai au protocol cu SRI (ceea ce era ilegal).

De ani de zile aceste haimanale platite cu enorm de multi bani de romani au ignorat legea si s-au obisnuit sa lucreze doar in afara ei, ca apoi sa isi scuze inactiunile pe faptul ca au fost opriti sa actioneze ilegal.

Oamenii acestia si-au pierdut simtul raspunderii, al legii si al normalului.

Daca de la Revolutie incoace s-a prevazut expres in lege ca SRI nu poate face acte de cercetare penala, cum au permis procurorii ca SRI sa le faca acte in dosare in baza unor protocoale?

Si in CPP vechi si in cel nou era prevazut ca mandatele de supraveghere se pun in aplicare de procuror sau politist. Nu de SRI. Cu toate astea, pentru procurori nu a contat ce spune legea, ci ceea ce faceau ei pe langa lege.

Toate aceste practici ilegale din parchete, permise de sefii de parchet, au facut ca majoritatea procurorilor sa-si piarda simtul si abilitatea investigativa, pentru ca SRI le facea dosarele.

Sa ai prevederi legale clare de actiune pe care nu le respecti si sa-ti scuzi inactiunea ca nu mai ai protocoale secrete, te descalifica ca pretins om de aplicare a legii.

Asemenea cazului Sorinei, acelasi cartel mafiot din justitie a iesit sa-si protejeze camarazii si sa le justifice actiunile ori inactiunile ilegale", scrie Chris Terheş pe Facebook.