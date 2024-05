Europarlamentarul Rareş Bogdan spune cum a reușit România să evite ca 11-12 extremişti să ajungă în Parlamentul European: O să vă dau scris

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal, europarlamentarul Rareş Bogdan , a afirmat că dacă în România nu ar fi fost comasate alegerile locale cu cele europarlamentare, România ar fi trimis 11 – 12 extremişti în Parlamentul European şi a adăugat că în aceste condiţii vor intra cinci, şase maxim, scrie news.ro.

Rareş Bogdan a afirmat, sâmbătă, la emisiunea Insider Electoral de la Prima Tv, că este important când ai delegaţie de europarlamentari, deoarece poţi negocia altfel.

„Contează enorm când te duci în Parlamentul European, unde erau 705, vor fi 720 de europarlamentari şi ai o delegaţie de 17 - 20 de europarlamentari în spate, negociezi altfel, rezoluţii, impuneri în rezoluţii, articole scoase sau introduse, condiţionalităţi pentru investiţii în energie verde, pentru industrie, pentru cărbune, energie atomică, pentru agricultură. Eu vă spun o chestiune, că doamna Ursula von der Leyen a câştigat alegerile de preşedinte cu nouă voturi. Dacă noi, dacă delegaţia condusă de mine, de 14 europarlamentari, stătea în afara sălii, doar jumătate din ea, sau cinci din 14 doamna Ursula von der Leyen nu era preşedinta Comisiei”, a explicat europarlamentarul PNL.

El a fost întrebat dacă Ursula von der Leyen va rămâne preşedintele Comisiei Europene şi după alegeri.

„Este candidată”, a răspuns Rareş Bogdan.

El a fost solicitat să comenteze afirmaţia europarlamentarului PSD Mihai Tudose conform căreia Ursula von der Leyen nu va mai fi preşedinte.

„Acum domnul Tudose poate a vorbit cu liderii grupului socialist. Eu vorbesc cu liderii grupului PPE”, a explicat Rareş Bogdan.

El a făcut şi o analiză a voturilor care ar putea fi obţinute de marile familii politice europene în urma alegerilor din 9 iunie.

„Noi facem 180. Părerea mea e că facem spre 190. Dar 180. Mergem la socialişti. Socialiştii au 154, proiecţia lor e de 132 - 135, deci pierd puţin. 18-20. PSD, apropo, va fi în top trei delegaţii, pentru că în afară de Spania şi Germania, socialiştii, pentru că sunt mulţi nemţii, nu că sunt foarte puternici, au 97 de locuri, noi avem 33. Deci vă daţi seama, 97 din 720. Acum cred că au chiar 99 din 720. În Germania doar şi în Spania au mai mulţi decât socialiştii români. Deci PSD dacă joacă bine la nivelul grupului pot să facă anumite jocuri. Dar ei vor scădea ca grup mare 18 -2 0 de locuri mai jos. Renew-ul domnului Macron, Dacian Cioloş, Barna şi aşa mai departe Drulă scade la 114 şi se duc spre 80. Cu toate astea cele trei mari grupuri politice dacă aduc şi Verzii care de la 64 se duc spre 30, e cea mai mare cădere, practic se înjumătăţesc, cu toate astea majoritatea va fi fără nicio problemă făcută, dar cu cele trei plus una familie politică. Cel mai important lucru este să blocăm extrema”, a explicat Rareş Bogdan.

El a mai afirmat dacă nu erau comasate alegerile, atunci România ar fi trimis în Parlamentul European 11 – 12 extremişti.

„România, cu această comasare a alegerilor, a reuşit un lucru care nu trebuie neglijat. Era foarte greu pentru dumneavoastră în camera de presă sau în cafeneaua presei să explicaţi colegilor dumneavoastră din presa europeană şi eu să explic colegilor mei şefi de delegaţii cum România ar fi dus, dacă nu era această comasare, şi inteligenţa noastră politică şi strategia, ar fi dus 11 - 12 extremişti în Parlamentul European. Aşa, o să vă dau scris, că vin cinci, şase maxim. Eu zic cinci, dar zic treaba lor”, a mai transmis Rareş Bogdan.

Întrebat dacă partidul Dianei Şoşoacă va intra în Parlamentul European, prim-vicepreşedintele PNL a răspuns:„Nu trece, părerea mea că nu trece. Dar, altfel, doamna Şoşoacă se ducea în 8 - 9, domnul Simion cu echipa mergeau în 23 - 25, dar noi practic am reuşit să venim şi să arătăm clar că România vrea în Europa”.

El a făcut o analiză şi consideră că extremiştii vor câştiga alegerile europarlamentare în nouă ţări.

„Când vor ridica unii capul, mă voi ridica, cum am făcut-o de atâtea ori, voi spune ”Stop băieţi!”. Marea Austrie, marea între ghilimele, că îi întrecem în doi ani şi PIB-ul îl întrecem, Marea Austrie, Kickl, (n.r. - Herbert Kickl - liderul extremei drepte din Austria) care e mai rău decât Haider, de la FPO, are 29% sare de 30% pe mobilizare. Partidele mainstream OFP şi socialiştii sunt 19% şi 20%. În Germania AFD-ul are dublu decât a avut la alegerile precedente De la 9% se duc în 18%. În Olanda, Partidul Libertăţii al lui Wilders, are 10 puncte peste următorii. Partidul Libertăţii e partid extremist. Este partid antieuropean. Frontul Naţional, în Franţa, într-o Franţă care are 72 de europarlamentari sau 74. În Franţa, Bardella, noul lor lider, dar cu Marie Le Pen, Frontul Naţional are 38%. Victor Orban, în Ungaria, doamna Meloni, care sigur că şi-a schimbat şi a nuanţat discursul, nu mai e discursul de acum patru ani, care era un discurs considerat fascist, a devenit mai european. Dar eu, care circul mult în diaspora, vă spun că pe toate autostrăzile din Italia şi pe aeroporturi sunt nişte panouri uriaşe cu Italia cambia Europa. Nu cu Italia construieşte Europa, nu cu Italia întăreşte Europa, ci cu Italia care schimbă Europa. Deci, în nouă ţări europene, extrema câştigă alegerile. În nouă din 27~, a declarat Rareş Bogdan.