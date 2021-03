Eveniment organizat luni de PRIAevents şi Consiliul Concurenţei - Politicile concurenţiale în sectoarele cheie din economie

PRIAevents şi Consiliul Concurentei organizează luni un eveniment online dedicat concurenţei şi mediului de business, în cadrul căruia vor fi dezbătute politicile concurenţiale în sectoarele cheie din economie.

"Concurenţa este un mecanism vital al economiei, Consiliul Concurenţei având un rol foarte important pentru asigurarea unui mediu concurenţial sănătos. Astfel se încurajează eficienţa şi inovaţia şi se reduc preţurile. De asemenea, companiile sunt încurajate să ofere consumatorilor bunuri şi servicii în termenii cei mai favorabili. Pieţele nu funcţionează întotdeauna eficient, făcând rău economiei, consumatorilor şi societăţii. Atunci când se întâmplă aşa, autorităţile de concurenţă verifică ce se întâmplă în acele sectoare ca să înţeleagă dinamica concurenţei în aceste sectoare, iar astfel pot să identifice motivele pentru funcţionarea slabă a sectorului şi să recomande diverse politici sau acţiuni pentru rezolvarea problemelor", susţin organizatorii.

În acest context, politicile concurenţiale trebuie cunoscute şi înţelese de către toţi cei care sunt implicaţi în economie.Companiile trebuie să cunoască atât modalităţile prin care pot fi protejate de legislaţie în cazul în care devin victime ale unor practici anticoncurenţiale, dar şi care sunt sancţiunile pe care le pot primi dacă decid încălcarea normelor. "Este foarte important să cunoască aceste reglementări atât mediul de afaceri, dar şi persoanele fizice, mai ales ca în această ediţie aducem în prim plan si abordarea europeană asupra aspectelor legate de concurenţă", subliniază organizatorii evenimentului.Printre participanţii la dezbateri se numără: Bogdan Chiriţoiu - preşedintele Consiliul Concurenţei, Alexander Winterstein - Head of Unit, DG Competition; project leader "Competition policy and the European Green Deal", Cristian Erbaşu - preşedinte FPSC, Constantin Damov - preşedintele Coaliţiei pentru Economia Circulară, George Bădescu - director executiv AMRCR.Focusul este în continuare asupra luptei împotriva cartelurilor, a abuzului de poziţie dominantă a companiilor în sectorul lor de activitate, precum şi asupra fuziunilor si achiziţiilor, a concurenţei neloiale, a preţurilor şi a altor practici de concurenţă, a achiziţiilor publice şi ajutoarelor de stat, dar şi asupra concurenţei neloiale.În cadrul conferinţei PRIA Competition 2021 vor fi anunţate şi noutăţile legislative în ceea ce priveşte concurenţa.