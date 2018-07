Eveniment rar în Australia. O femeie a fost atacată de câini dingo

O cvincvagenară a suferit răni grave după ce a fost atacată în deşertul australian de mai multe exemplare de dingo, un eveniment foarte rar în care sunt implicaţi aceşti câini sălbatici, relatează marţi AFP, preluată de agerpres.

Deb Rundle, angajată la o mină din regiunea Pilbara situată în Australia de Vest, se afla în pauza de prânz, săptămâna trecută, când a fost atacată de trei exemplare de dingo."Era sânge peste tot pe jos. Mi-am privit rănile şi mi-am spus: "Doamne, voi muri?", a povestit luni seara postului Channel Seven femeia de 54 de ani aflată pe patul de spital.Rundle, care va avea nevoie de o intervenţie chirurgicală reconstructivă, a povestit că a ţipat timp de zece minute înainte de a fi salvată de colegii săi.Lynne Craigie, preşedinta comitatului East Pilbara, a declarat că nu a văzut niciodată un atac similar în această regiune în care locuieşte de 20 de ani. "Este evident că orice animal înfometat poate deveni agresiv, însă am fost surprinsă să aflu că trei animale au atacat în grup", a declarat ea pentru canalul ABC.Atacurile câinilor dingo sunt evenimente foarte rareÎn 2012, o persoană din Germania a fost atacată în timp ce se afla pe Insula Fraser din statul Queensland (vest).Cu un an înainte, o persoană din Coreea de Sud şi un copil în vârstă de trei ani au fost muşcaţi pe această insulă turistică în care trăieşte o importantă populaţie de dingo.În 2001, un copil de nouă ani a murit după ce a fost atacat de dingo.Câinele dingo este descendent din lup şi a ajuns în Australia cu cel puţin 3.500 de ani în urmă, conform fosilelor descoperite.Această specie este în prezent ameninţată cu dispariţia. Aproximativ 90% dintre exemplarele numite dingo, care trăiesc în ţinuturile australiene îndepărtate sau în zonele rurale sunt de fapt derivate în urma încrucişării cu câinii domestici sau sălbatici.Dingo are un rol important în ecosistemul australian - cel mai mare prădător terestru din această ţară vânează pisici, vulpi sau capre, animalele introduse de coloniştii europeni al căror număr trebuie controlat.Pentru a menţine puritatea rasei au fost create ferme de dingo, iar puii obţinuţi sunt ulterior transportaţi în parcurile naturale, precizează.