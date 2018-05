Eveniment romanesc de arta contemporana in Parlamentul European – Expunerea unei sculpturi monumentale contemporane – cu numele View from the light

Un eveniment cultural de excepție a avut loc azi la Bruxelles. Este vorba de expunerea unei sculpturi monumentale contemporane – cu numele View from the light, realizată de artistul Bogdan Rața. Scupltura face parte din proiectul „Monumente în mișcare – Memoria Rezistenței”.

Expoziția a fost deschisă în Parlamentul European de europarlamentarul PSD Andi Cristea impreuna cu Cosmin Nasui, curator de arta în cadrul anului 2018, anul Centenar - 100 de ani de la Marea Unire de la 1918.

Au participat europarlamentari, Ambasadoarea Romaniei la UE Luminita Odobescu, Dragoș Bănescu - însărcinat cu afaceri ad interim. al Romaniei in regatul Belgiei, Pompiliu Constantinescu de la ICR Bruxelles, coordinator de proiect.

”Doamnelor si Domnilor, suntem in anul centenarului, si privind in urma realizam ca aproape 50 de ani i-am petrecut in intunericul comunismului departe de valorile europene care animau o uniune europeana in formare.

Tesutul social din Romania a fost influentat negativ de experienta foarte empirica a celor 50 de ani petrecuti in spatele cotinei de fier. Comunismul a alterat grav valori, comportamente si perceptii. In 2007 aderand la UE am reusit sa ne reconectam cu sensul bun de curgere al istoriei pe continental European.

Ca est europeni, putem spune ca structural avem inca un deficit de valori europene, si este datoria noastra sa ardem cat mai repede, inclusiv prin educatie si cultura, decalajele de dezvotare inca prezente.

Pentru mine Romania este cea mai grozava tara din Balcani. Intre orient si occident noi am ales vestul. Avem si arta contemporana, avem oameni talentati, cu suflet european, Cosmin Nasui, Bogdan Rata, tineri talentati care prin munca si activitatea lor pun frecvent Romania pe harta culturala europeana.”, a spus europarlamentarul Andi Cristea la momentul de deschidere a expoziției.

Proiectul „Monumente în mișcare – Memoria Rezistenței" deschide problematica memoriei istoriei recente a dictaturii comuniste prin crearea și amplasarea de monumente de artă contemporană în orașe unde au existat mișcări de rezistență împotriva comunismului sau spații opresive de detenție: Pitești, Râmnicu Sărat, Brașov, Făgăraș, Oradea. Proiectul este organizat de Nasui Collection & Gallery și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. La Râmnicu Sărat se va comemora „Închisoarea Tăcerii" prin plasarea în Muzeul de artă al orașului sculpturii monumentale „View from Light" a artistului Bogdan Rața : 260 cm x 60 x 80 cm. Închisoarea de la Râmnicu Sărat a funcționat o perioadă ca punct de tranzit pentru deținuții politici, care erau transferați în alte centre de detenție pentru executarea pedepsei. În „Închisoarea Tăcerii" au ajuns o serie de reprezentanți ai grupărilor politice, clerici, precum și alți indezirabili. În perioada în care a funcționat ca închisoare politică (1948 – 1963), caracteristicile regimului de detenție de la Râmnicu Sărat au fost izolarea, înfometarea și bătaia deținuților politici de către gardienii şi comandantul penitenciarului, Alexandru Vişinescu. Dintre cei mai cunoscuți deținuți amintim pe Ion Mihalache, Ilie Lazăr, Victor Rădulescu Pogoneanu, Corneliu Coposu. Programul „Moving Monuments" / „Monumente în mișcare" a fost lansat în 2014 de către o echipă de curatori și manageri culturali, coordonator fiind curatorul Cosmin Nasui. Programul are ca scop producția, prezentarea și itinerarea de lucrări de artă de mari dimensiuni în spații prestigioase și cu încărcătură simbolică, din România și din lume.