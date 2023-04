Eveniment tragic în nordul Indiei. Peste 10 persoane au murit în urma unei scurgeri de gaze dintr-o zonă industrială

Această scurgere de gaze a avut loc la Giaspura, o zonă industrială în otraşul Ludhiana.

”Unsprezece morţi au fost confirmate”, a declarat presei comisarul Poliţiei din Ludhiana, Mandeep Singh Sidhu, care a adăugat că alte patru persoane au fost spitalizate.

Cauza acestei scurgeri de gaze nu a fost identificată imediat.

11 people were killed and nine more hospitalised after a gas leak at a factory in #Ludhiana's #Giaspura area, early 30 April. The Ludhiana deputy commissioner said that the leak may have occurred because of a gas contamination.

Read more here: https://t.co/rpREFvOvS4 pic.twitter.com/6FnG4PSt73