EVERGENT Investments raportează investiții de 151,6 milione lei la 31 martie 2023

151,6 milioane lei investiți în primul trimestru

Valoarea totală a activelor administrate a fost de 2.419 milioane lei

Valoarea activului net a fost de 2.177 milioane lei

Valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost de 2,3921 lei

Rezultatul net fost de 2,4 milioane lei

Intrarea pe segmentul BIO – obiectivul nou al proiectului “Fermele de afini”

Peste 55% din structura portofoliului EVERGENT Investments este aliniată principiilor ESG

EVERGENT Investments, compania de investitii listată sub simbolul EVER, a raportat investiții de 151,6 milioane lei la 31 martie 2023 și o valoare totală a activelor de 2.419 milioane lei. Compania a repartizat dividende cu un randament de 7%, competitiv pe piața de capital. Pe 28 iunie, EVERGENT Investments va începe plata dividendelor aferente anului 2022, in valoare totala de 82.712.573 lei.

“Startul anului 2023 a fost puternic, am atins un nivel al investițiilor de 151,6 milioane lei într-un trimestru cu noi provocări. Contextul creat de schimbările structurale ne-a determinat să acționăm rapid, abordând deopotrivă strategii ofensive și defensive. De asemenea, condițiile financiare mai stricte și dispersiile ridicate ale rentabilității, ne pot ajuta să valorificăm oportunitățile pieței pentru a exploata avantajele și a genera alfa pur, prin gestionarea riguroasă a riscului. Continuăm dezvoltarea într-o lume din ce în ce mai complexă și rămânem fermi în angajamentul nostru de a arăta rezultate deoarece suntem încrezători în strategia pe termen lung a companiei, în condițiile de permanentă schimbare.”- a declarat domnul Claudiu Doroș, Președinte Director general.

Performanța financiară a înregistrat un rezultat net de 2,41 milioane lei, compus din 4,6 milioane lei pierdere și 7,01 milioane lei câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat.

EVERGENT Investments continua dezvoltarea portofoliului Private - Equity, marind suprafata proiectului „Fermele de afini” la 105 ha, prin achizitia a 50 ha prin compania EVER AGRIBIO. Noul teren este destinat productiei de afine bio, care satisface cererea in crestere de produse bio. Investitia in productia bio pozitioneaza strategic compania in acord cu tendintele si ii deschide oportunitati de inovatie.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in agribusiness, real estate si tehnologie.

Prin politica de dividend predictibilă și programele de răscumpărare, compania le oferă acționarilor, atât profituri pe termen scurt, cât și perspectiva pe termen lung de creștere a valorii activelor deținute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a distribuit dividende care depasesc valoarea de 750 milioane lei .