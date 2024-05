Evergent Investments raportează un rezultat net de 78,12 milioane lei, la 31 martie 2024

Evergent Investments raportează la finele lunii martie un rezultat net de 78,12 milioane lei, reprezentând 81% din nivelul bugetat pentru întreg anul 2024, potrivit rezultatelor financiare obţinute de compania de investiţii în primele trei luni, potrivit Agerpres.

Rezultatul net este indicatorul de performanţă al companiei, compus din 10,54 milioane lei profit net şi 67,58 milioane lei câştig net din vânzarea activelor financiare reflectat în rezultatul reportat, tratament contabil conform IFRS 9, se arată într-un comunicat al Evergent Investments.

Valoarea totală a activelor companiei a atins un nou record, de 3,2 miliarde lei în primul trimestru al anului 2024, în creştere cu 32,1% faţă de 31 martie anul anterior, printr-o selecţie riguroasă a acţiunilor şi o construcţie diversificată a portofoliului.

Valoarea activului net a fost de 2,88 miliarde lei, în creştere cu 32,3% faţă de 31 martie 2023.

În primul trimestru, Evergent Investments a realizat investiţii de 70,73 milioane lei.

"Am avut un start puternic, cu rezultate solide în primul trimestru al anului 2024 şi ne situăm în parametrii stabiliţi pentru realizarea obiectivelor noastre pentru 2024. Evoluţia pozitivă a pieţei româneşti de capital a adus oportunităţi de alocare a capitalului. Am investit peste 70 milioane lei în acord cu priorităţile noastre strategice, ceea ce a condus la o poziţie financiară puternică, cu un nou record al activelor administrate. Cei doi piloni de performanţă ai strategiei Evergent Investments, portofoliile financiar-bancar şi energie, au contribuit semnificativ la aceste rezultate. Pe măsură ce avansăm în 2024, încrederea în perspectivele economice continuă să crească şi privim către oportunităţile cu potenţial de creştere pe termen lung", a declarat Claudiu Doroş, preşedinte director general al Evergent Investments.

Compania continuă să returneze valoarea acţionarilor săi şi va începe plata dividendelor aferente anului 2023, în valoare totală de 81,7 milioane lei, pe 12 iunie 2024. Valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost de 3,1997 lei pe acţiune, în creştere cu 33,9%, faţă de 31 martie 2023

Din valoarea totală a activelor administrate, 69,7% reprezintă portofoliul de acţiuni cotate, iar 8,5% este portofoliul de acţiuni necotate. În linie cu strategia investiţională, compania a recalibrat portofoliul de active şi a continuat să acorde o atenţie deosebită companiilor din sectoarele energie-industrial, cu 21,5% din valoarea totală a activelor, şi financiar-bancar, cu 45,5%.

Peste 50% din portofoliul de active al Evergent Investments este deţinut în emitenţi care integrează factorii ESG, se mai spune în comunicatul companiei.

Evergent Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este listată la BVB sub simbolul EVER. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, Evergent Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in agribusiness, real estate si tehnologie.

Prin politica de dividend predictibilă şi programele de răscumpărare, compania le oferă acţionarilor atât profituri pe termen scurt, cât şi perspectiva pe termen lung de creştere a valorii activelor deţinute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a plătit peste 1 miliard de lei dividende şi răscumpărări de acţiuni proprii.