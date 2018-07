Everton îi va prelungi contractul lui Stekelenburg

Clubul Everton a anunţat, luni, că portarul Maarten Stekelenburg, în vârstă de 35 de ani, şi-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil până la sfârşitul lui iunie 2020, conform news.ro.

“Jordan Pickford (24 de ani) a avut un sezon 2017/2018 foarte bun şi a jucat foarte bine pentru Anglia la Cupa Mondială. Îmi înţeleg rolul şi voi încerca să îi fac concurenţă lui Jordan şi să îl motivez şi pe el să devină şi mai bun. Anul trecut a fost dificil pentru mine, pentru că am fost accidentat şi am avut nevoie de câteva luni pentru a reveni în formă. Însă acum sutn bine, am jucat în perioada de pregătire şi abia aştept ca eu şi Jordan să ne motivămreciproc”, a declarat Stekelenburg.

Maarten Stekelenburg este legitimat la Everton din iulie 2016.