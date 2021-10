evoMAG anunță că Black Friday va începe pe 29 octombrie cu discount-uri de până la 80%, la peste 150.000 de produse

evoMAG dă startul vineri celui mai mare Black Friday de până acum şi oferă discount-uri de până la 80%, la peste 150.000 de produse, din circa 6.000 de repere, a anunţat vineri compania, conform agerpres.

Potrivit sursei citate, evoMAG desfăşoară Black Friday 2021 în intervalul 29 octombrie - 26 noiembrie, pe parcursul mai multor episoade de reduceri. Ca şi anii trecuţi, în fiecare nou episod de Black Friday vor fi incluse şi produse diferite, care nu au beneficiat de reduceri anterioare.

"Estimăm o creştere de peste 10% a vânzărilor în perioada de Black Friday de anul acesta, comparativ cu perioada similară de anul trecut. Punem accent pe produsele de care clienţii noştri au nevoie în contextul actual, iar pregătirile au început chiar din primul trimestru al anului pentru a putea asigura stocuri suficiente de produse şi, astfel, să oferim o livrare cât mai rapidă a tuturor comenzilor. Faţă de anul trecut, pentru Black Friday-ul din 2021, am crescut stocurile cu peste 30%, obiectivul nostru fiind să asigurăm 90% din stoc fizic în depozit", spune Mihai Pătraşcu, CEO evoMAG.Acesta a menţionat că a accesat şi finanţare de la bănci pentru a asigura achiziţii în avans, compensând riscul pentru potenţiale întârzieri generate de criza containerelor sau de eventuale dificultăţi în aprovizionare.Totodată, parteneriatul încheiat cu Glovo asigură livrarea produselor comandate în mai puţin de o oră în Bucureşti, toate produsele listate în aplicaţia Glovo fiind în stocul evoMAG şi cu disponibile imediată. Astfel, clienţii pot alege din peste 2.000 de produse disponibile, cu o valoare maximă de 900 de lei.Potrivit companiei, livrarea produselor în cele peste 1.900 de lockere easybox, în urma parteneriatului cu compania de curierat Sameday, le permite clienţilor să ridice produsele non-stop, la orice oră din zi şi din noapte, într-un interval de până la 72 de ore de la momentul în care coletele ajung în lockerele securizate.Reprezentanţii evoMAG susţin că, anul acesta, evenimentul de shopping Black Friday 2021 va fi împărţit în 4 episoade, ce vizează reduceri şi produse diferite. Astfel, episodul 1 oferă produse cu reduceri de până la 70% şi are loc în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie; episodul al doilea se desfăşoară între 5 şi 11 noiembrie şi oferă reduceri de până la 75%; episodul al treilea aduce reduceri de până la 80% şi are loc în perioada 12 - 14 noiembrie, iar episodul al patrulea de Black Friday se va desfăşura la evoMAG între 15 şi 26 noiembrie."Estimăm că în decursul a maximum 7 zile de la încheierea fiecărui episod de reduceri vom livra peste 90% din produsele comandate", mai spune Mihai Pătraşcu.În perioada de Black Friday, evoMAG pune la dispoziţia clienţilor mai multe opţiuni de plată. Spre exemplu, la evoMAG, produsele cumpărate pot fi plătite în 12 - 18 rate fără dobândă prin cardul Star de la Banca Transilvania, în 12 rate prin Card BT Direct, prin Garanti Bonus şi BCR, în 8 - 10 rate prin Credit Europe Bank, în 6 rate fără dobândă prin Cetelem şi în 3 sau 4 rate direct cu cardul de debit prin Oney, TBI Credit punând la dispoziţie opţiunea de finanţare prin credit online.evoMAG este una dintre cele mai importante companii din industria de comerţ electronic din România. Magazinul online comercializează sute de mii de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, sport & fitness (printre care şi trotinete şi accesorii pentru trotinete) şi pentru casă şi grădină, iar anul trecut a deschis primul service pentru trotinete electrice, devenind primul magazin online din România care oferă un astfel de serviciu.evoMAG.ro este vizitat zilnic de peste 60.000 de persoane, iar peste 80% dintre clienţi ar recomanda magazinul pentru calitatea serviciilor oferite. Este o companie românească de familie, cu peste 16 ani de experienţă în domeniu, fondată de Mihai Pătraşcu, care ocupă, în continuare, poziţia de director general.