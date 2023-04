Ex-consulul României la New York iese la rampă în scandalul Rareș Bogdan/Dosarul CNAIB: `Am îndoieli asupra adevărului declarațiilor sale`

Fostul consul al României la News York, avocatul Cătălin Dancu, amintește într-o postare pe pagina sa de pe o platformă de socializare că Rareș Bogdan l-a acuzat în trecut referitor la o pretinsă mită pe care ar fi primit-o în cadrul scandalului Trump și pe care a promis că va dovedi dar nu a facut-o nici până în prezent și arată astfel că are îndoilei asupra declarațiilor actuale ale demnitarului referitoare la legăturile sale cu mega-dosarul DNA privind închierea spațiilor de la Aeroportul Otopeni.

„Am urmărit ca mulți dintre dumneavoastră, declarațiile Europarlamentarului Rareș Bogdan cu privire la cazul CNAB. Nu mă pronunț cu privire la vinovăției sau nevinovăției sale.

Ceea ce vreau sa va spun însă, este ca am 100% îndoieli asupra adevărului declarațiilor sale, si spun acest lucru pentru a va reaminti multora care mi-ați urmărit cariera, ca in perioada când am fost Consul General al României la New York, iar dansul era moderatorul emisiunii sale pe postul TV, m-a acuzat public fără nicio dovada pana in ziua de astăzi, ca sunt un corupt, ca am primit mita 141 000 de dolari de la fostul primar al orașului New York, avocatul personal al lui Donald Trump, domnul Rudolph Giulani, mita pentru ca eu sa fiu autorul scrisorii anti-justiție semnata la acea vreme de domnul Giuliani si data publicității in Romania.

Atunci domnul Rares Bogdan si-a dat cuvântul in fata telespectatorilor ca va depune dovada declarației de avere a domnului Giuliani, din care sa rezulte faptul ca eu am primit aceasta suma de bani”, se arată în postarea citată.

Nu s-a ținut de cuvânt

„Domnul Rareș Bogdan nu s-a ținut de cuvânt, nici pana in ziua de astăzi, când atunci cu forța, cu aceeași putere vocala domnul Rareș Bogdan mă calomnia, nu a putut dovedi nimic din cele pe care le-a spus, mă face sa fiu 100% neîncrezător in tot ceea ce vorbește ASTAZI vis-a-vis de situata domniei sale”, scrie avocatul Dancu pe pagina sa.

Ulterior, mai relatează sursa citată, „domnul Giuliani, într-un amplu interviu dat in SUA, a confirmat ca scrisoarea fusese redactata integral, si data lui la semnat, de către avocatul lui Popoviciu, aflat in proces la Londra, nimeni altul decât unul din foștii conducători din MI-6. Pam-Pam!”.

„Deci tuturor celor care il asculta, plecând de la exemplul meu clar, va recomand MULTA RETINERE.

PS: Atașez o poza ce reflecta una dintre multele mele activități întreprinse in sprijinul comunității românești din Statele Unite, din funcția de Consul General la New York. Aici ofeream un interviu unei televiziuni americane, cu privire la comunitatea românească din US”, conchide fostul consul, avocatul Cătălin Dancu.

Ceva trebuie să fie, spune Rareș Bogdan

„Nu am legătură cu subiectul… Asta cu șpăgile, la mine nu ține. Oricine mă cunoaște, știe. Faptul că încearcă o compromitere a mea, legată de un caz… Am înțeles că acel om a fost director pe vremea administrației Cuc la Aeroport. Nu are legătură cu PNL. Încerc să mă justific pe o prostie absolută”, a declarat Rareș Bogdan, la România TV.

Liberalul acuză că a fost amenințat:

„Eu am fost avertizat că dacă voi continua să emit pretenții – să spun că trebuie să vină cei mai buni miniștri la rotativă, pozițiile mele din Parlamentul European, se va încerca compromiterea mea. Am fost avertizat. Nu decid politicienii în România. Am fost avertizat de prieteni, nu de serviciile de informații. (…) Eu avertizez pe toată lumea că nu am nicio legătură cu astfel de chestiuni! Nu am făcut parte din Guvern! (…) Voi vorbi în continuare, nu mă voi opri!”, a mai comentat Rareș Bogdan.