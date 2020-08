EXCLUSIV Episcopul Igantie al Hușilor, despre probabilitatea eliminării notelor la Religie: 'Fără nevoile spirituale, suntem niște vite furajate'

Ludovic Orban are asigurată, deja, intrarea în cărțile de istorie ale românilor! Este primul premier care a picat o moțiune de cenzură cu un scor record, 261 de voturi, apoi a fost reinstalat premier de către aceiași parlamentari care l-au demis și riscă să fie detronat, din nou, tot de aceiași oameni, printr-o nouă moțiune care a fost depusă.

Însă, Orban poate intra și în istoria învățământului românesc. Din nou, nu prin ceva pozitiv. Premierul PNL a decis să taie creșterea salarială legală a profesorilor, fiind prins cu minciuna: la asumarea răspunderii guvernamentale a bugetului pe 2020, Orban anunța că majorarea salariilor din învățământ este prinsă în lege, însă, adevărul s-a văzut pe 14 august când, la rectificarea bugetară, s-a constatat că liberalii nu aveau de gând să majoreze salariile, banii nefiind alocați încă din decembrie, de la asumarea în Parlament. Acum, după ce a lichidat salariile dascălilor, premierul liberal mai pune la cale o mutare care are bătaie pe termen lung: se ia în calcul eliminarea notelor de la disciplina Religie. Adevăratul obiectiv este, însă, ca în câțiva ani Religia să fie eliminată cu totul din programa școlara.

STIRIPESURSE.RO a demarat un proiect jurnalistic prin care s-a încercat o poziționare a celor mai importante figuri ale vieții cultural-educaționale din România. Într-un prim episod, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a vorbit despre planul prin care guvernul PNL vrea eliminarea studierii Limbii Latine în ciclul gimnazial.

În cel de-al doilea episod, Patriarhia Română a răspuns la întrebările referitoare la decizia aceluiași guvern liberal de a elimina notele de la Religie. Alături de Patriarhia Română, Academia Română, prin vocea președintelui său, Ioan-Aurel Pop, ia poziție față de intenția declarată a cabinetului Orban. Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai Sfântului Sinod, clerici cu însemnătate uriașă academică și socială, vorbesc și ei despre planurile de la Palatul Victoria.

Unul dintre cei mai tineri ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Ignatie al Hușilor, școlit în străinătate și fost fost arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, așadar unul dintre clericii care au văzut ce se întâmplă în Occident, spune, în interviul pentru STIRIPESURSE.RO, că ”fără nevoile spirituale, suntem niște vite furajate”.

”Cristi Șelaru: Orele de Religie vor rămâne obligatorii, dar elevii nu vor mai primi note. Cum apreciază Preasfințitul Ignatie această probabilitate luată în calcul de MEC?

PS Ignatie: Consider ca acest mod de raportare la Orele de Religie face parte din ceea ce generic numea un filosof catolic vienez “deșcolarizarea societății”. Adică, sistemul se dovedește a fi ineficient și, prin urmare, nu are capacitatea intrinsecă de a forma cu adevărat oameni. Religia, ca disciplină școlară, este printre singurele discipline care are drept ADN metodic transmiterea unui mod de a fi, a unei perspective asupra vieții, care implică schimbarea etică a omului. Celălalte discipline pun accentul pe a învăța, pe asimilarea externă de cunoștințe, de altfel necesare, dar fără vreun impact concret existențial asupra omului. Astfel, prin această eventuală decizie se instaurează bătălia între a transmite și a cunoaște, relativizând orele de religie, care, ca orice altă disciplină poate fi eliminată din trunchiul comun. Ca s-o spun mai abrupt, se pregătește o eventuală catapultare a acesteia dintre disciplinele obligatorii, ceea ce este în mod evident o discriminare.

Cristi Șelaru: Se știe că notele de la Religie urcau mediile elevilor. Ce consecințe crede Preasfințitul Ignatie că va avea eliminarea notării la orele de Religie?

PS Ignatie: Nu cred ca rolul notelor de la Religie este ca ele să umfle artificial mediile elevilor. Asta ar însemna o autosinucidere a acestei discipline. Rolul ei este de a transmite un conținut spiritual elevilor. Dacă va fi eliminată notarea la orele de Religie, consecințele vor fi inevitabile: un dispreț și o periferizare “oficială” a acestora din programa școlară, transformându-le într-un apendice, care poate fi oricând extirpat.

Cristi Șelaru: Aproape 39% dintre profesori și peste 33% dintre părinți susțin că Religia este mai puțin importantă, conform MEC, în urma publicării rezultatului unui chestionar online. Ce mesaj aveți pentru profesorii și pentru părinții care au cerut asta?

PS Ignatie: Mesajul meu este unul extrem de simplu: dacă dimensiunea spirituală este irelevantă pentru elevi, atunci nu ne rămâne decât să ne degradăm la statutul de ființe reduse la instinctele primare: a mânca și a ne reproduce. Sau într-o exprimare mai plastică, fără nevoile spirituale, suntem niște vite furajate.

Cristi Șelaru: Considerați că, într-un viitor apropiat, există posibilitatea eliminării Religiei din curricula școlară?

PS Ignatie: Într-o societate în care totul devine relativ, nu este exclus ca orele de Religie să fie în mod natural extirpate. Această tendință face parte din procesul de “detradiționalizare a societății.”.