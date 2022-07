Exemplu pentru români, în criza zborurilor anulate: britanicii reclamă companiile le Autoritatea Aviatică și cer amenzi

O organizație de protecție a consumatorilor din Marea Britanie anunță că a raportat compania aeriană easyJet la Autoritatea Aviației Civile în legătură cu tratamentul aplicat pasagerilor cu zboruri anulate, potrivit Sky News. Mii de pasageri au fost afectați de anulări de zboruri în ultimele luni, iar reprezentanții organizației britanice Which? spun că unii dintre călători nu sunt tratați corect. Which? a raportat easyJet la Autoritatea Aviației Civile, cerând autorității de reglementare să investigheze modul în care compania aeriană tratează pasagerii cărora li se anulează zborurile, scrie Mediafax.

Organizația de protecție a consumatorilor a declarat că a primit plângeri de la pasageri care nu au fost informați cu privire la dreptul lor legal de a primi compensații de sute de lire sterline și la posibilitatea de a fi redirecționați către alte companii aeriene. Unele familii au fost lăsate să doarmă pe podeaua aeroportului sau au fost nevoite să cumpere alte bilete spre casă după ce planurile lor inițiale au fost anulate, lăsându-le un sentiment de „abandon", susține Which?

Luna trecută, Autoritatea Aeronautică Civilă a promis că va lua măsuri împotriva companiilor aeriene care „dezamăgesc în mod sistematic consumatorii". Dar Which? crede că disprețul companiilor aeriene față de drepturile consumatorilor a devenit o rutină, iar CAA pare neputincioasă.

„EasyJet și-a tratat pasagerii în mod îngrozitor, dar acesta este doar cel mai recent exemplu al unei probleme sistemice din sectorul aviației, unele companii aeriene își ignoră în mod obișnuit obligațiile legale pentru că știu că nu vor suporta consecințe. Cu alte mii de zboruri care ar putea fi anulate, pasagerii se vor confrunta cu o vară mizerabilă dacă CAA și guvernul nu își respectă promisiunile de a elimina abuzurile privind drepturile consumatorilor”, a declarat Rory Boland, editorul revistei Which? Travel. Anterior, Which? a reclamat și compania British Airways la CAA după ce nu a informat pasagerii cu privire la drepturile lor de despăgubire și nu a reușit să îi redirecționeze cât mai repede cu putință către alți transportatori. Deși au trecut trei luni, nu au fost luate măsuri împotriva companiei aviatice, precizează cei de la Which?.