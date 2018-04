EXOD în politică: Demisii PE BANDĂ RULANTĂ în organizaţia ALDE Arad

Mai mulţi reprezentanţi ai filialei ALDE Arad și-au anunțat, miercuri, demisiile din partid. Printre demisionari se numără fostul secretar general Florin Racoviţă şi preşedinta organizaţiei de femei Mirela Ghidarcă, potrivit Evz.

Politicienii spun că sunt nemulţumiţi de modul în care conducerea de la Bucureşti a tratat în ultimii ani filiala arădeană, cu referire directă la prestația președintelui ALDE Călin Popescu Tăriceanu şi a lui Daniel Chiţoiu, secretarul general al partidului, mai notează jurnaliştii EVZ.

Nemulţumirile au pornit odată cu înlocuirea lui Ionel Ciupe din funcţia de preşedinte, în locul lui fiind impuşi de la Bucureşti Mihăiţă Calimente, Florin Galiş și, în prezent, Eusebiu Pistru.

„Pe noi, care am făcut această filială de la zero, nu ne-a întrebat nimeni nimic. Acum, am decis că aşa nu se mai poate”, a spus, într-o conferință de presă, Florin Racoviţă.

Potrivit acestora, numărul demisionarilor din partid ar fi de aproximativ 600 de persoane.