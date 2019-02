Experiență de neuitat - Cum a trăiat Ion Cristoiu episodul 'alertă cu bombă la România Tv'

Jurnalistul Ion Cristoiu s-a aflat vineri seara la sediul România TV, în timpul amenințării cu bombă, și povestește cu umor întreaga situație: "Nu a venit nimeni să mă ridice de pe scaun să caute bomba", întrebându-se din ce bani a fost plătită acțiunea SRI.

Redăm relatarea jurnalistului Ion Cristoiu cu privire la evenimentele de vineri seara, de la sediul România Tv:

"Așa cum le-am spus și celor care mă conduceau în clădire, de la bombardarea Serbiei, la care am asistat in direct, nu am mai trăit o asemenea experiență a lumii contemporane. Am ajuns cu mașina televiziunii în curtea de la Casa Presei. Am ajuns la 21 fără 20. Înainte ne-a oprit un baraj de poliție și a urmat acest dialog:

„Suntem de la Poliție

Șoferul: Suntem de la România TV și am trecut”. De ce am trecut, nu mă întrebați. Daca eram de la România Tv puteam trece...

În curte am văzut un spectol unic în viața mea. Erau mașini de la SRI, pirotehnice, mascați cu puști mitraliere, polițiști, două dube de la SIAS. Ce era interesant e că reporterița de la România TV transmitea în direct din curte. Cred că e o premieră amenințare cu bomba transmisă în direct. Tânăra a vrut să mă întrebe și pe mine. În ciuda stăruințelor șoferului, cei posesori de pușcă mitralieră, mascații nu mă lăsau să intru. Oricât a încercat să spună „sunt aici cu maestrul”... mi s-a spus că e amenințare cu bombă și se evacuează clădirea. Am început să aștept șuvoiul de oameni. Am spus „Gata. S-a terminat. S-a închis emisia”.

Am sunat-o pe Liliana Ruse la a cărei emisiune eram invitat. Spre stupoarea mea mi-a spus ca nici vorbă, că nu au întrerupt emisiunea, și să nu plec acasă. Eu vroiam să intru în direct să discut cu Sebastian Ghiță, care dialoga cu mine de la Belgrad. Mi-a spus că vine directorul adjunct să mă urce, a venit domnul Chelemen a vorbit cu un șef și a spus „nicio problemă”.

La fiecare etaj era câte un tip cu pușca mitralieră care încerca să ne oprească și domnul Chelemen spunea că avem aprobare. Era o întreagă vânzoleală la etajul cu emisia, am făcut comentarii răutăcioase: „Când, de ce e nevoie de brigadă antitero la SRI? Cine e tâmpitul care să pună bomba la Romania Tv?”

Mă aștepta Liliana Ruse, care era vie și nevătămată, la fel ca toți ceilalți, și în timp ce vorbeam în emisiune se auzeau zgomote. Atunci Liliana Ruse a spus că în timp ce vorbim se caută bomba. Spre dezamăgirea mea, nu a venit nimeni să mă ridice de pe scaun să caute bomba.

La 10 fără ceva s-a făcut liniște pentru că a fost prins și terotistul. Așa am trăit experiența intrării într-o clădire amenințată cu bombă.

O amenințare cu bombă presupune un efort financiar uriaș, un efort uman uriaș și de regula nu se transmite printr-un email. Glumele mele nelalocul lor în raport cu seriozitatea celor care căutau bomba, arată că eu nu luam în serios. Problema era că dacă trebuia să plec acasă, nu mai vorbeam cu Sebastian Ghiță. Până la urmă nu ar fi fost o tragedie pentru că nu mi-a spus nimic. Nici până acum nu m-a sunat să îmi spună dacă și-a amintit cum a decis cu Laura Codruța Kovesi să îl aducă pe Popa, marele infractor, cu un avion privat.

Marea întrebare pe care mi-am pus-o legat de această acțiune a SRI este dacă a fost facută pe bugetul tăiat sau pe fostul buget? Cred că a fost pe fostul buget deoarece la fostul buget mai aveau încă bani”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ion Cristoiu.

Autorul amenințării cu bombă de la România TV este un fost jurnalist timișorean, în vârstă de 66 e ani. Acesta a fost deja audiat și pe numele său a fost deschis dosar penal. Amenințarea cu bombă a avut loc vineri seara, în timp ce în studioul România TV se afla ministrul Apărării, Gabriel Leș.