Explicații HALUCINANTE privind dublul standard - Șeful ANPC, scos din sărite de întrebările jurnaliștilor. Niculae Bădălău l-a pus la punct

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Marius Pirvu, si-a pierdut rabdarea in timpul unei conferinte de presa si a inceput sa se certe cu jurnalistii care-i adresau intrebari, arata ziare.com.

Marius Pirvu a participat, joi, in calitate de vorbitor, la o conferinta de presa organizata de ministrul Niculae Badalau.Dupa ce a prezentat sumar activitatea recenta a ANPC, Pirvu a fost intrebat de jurnalisti de ce institutia pe care o prezideaza a refuzat sa inscrie tara noastra intr-un proiect european privind cercetarea dublului standard in industria alimentara.

Romania nu a trimis nicio informatie in cadrul acestui proiect. De ce? Doar de aceasta intrebare venita din partea unei jurnaliste a fost nevoie pentru ca presedintele ANPC, Marius Pirvu, sa isi piarda rabdarea.



Initial, Pirvu a luat intrebarea personal, considerand-o tendentioasa si sustinand ca jurnalista i-a adresat-o ca pe un repros. Abia dupa ce jurnalista i-a explicat ca intrebarea nu il viza ca persoana, ci ca presedinte al ANPC, Marius Pirvu, pe acelasi ton nervos, a oferit o explicatie.

Mai exact, presedintele ANPC a declarat ca a luat decizia de a nu trimite date din cauza ca Romania urma sa preia presedintia rotativa a UE si, in consecinta, "trebuia sa fie impartiala, sa nu se pronunte", in aceasta chestiune.



Ziarista a insistat, cerand explicatii suplimentare. Anume: in ce fel si-ar fi pierdut Romania din impartialitate daca trimitea, in cadrul unui proiect european, date despre niste alimente care ridica suspiciuni?



Pirvu a raspuns ca oricum Romania n-a pierdut nimic pentru ca n-a participat la respectivul proiect. Motivul: europenii n-ar fi analizat decat etichete, fara a face analize de laborator pe alimente. Iar un astfel de proiect - de analiza doar la nivelul etichetei - ar desfasura oricum si ANPC, aici in tara, a mai spus Pirvu.

Cand au incercat sa-l intrebe pe Niculae Badalau daca stia despre faptul ca Romania a refuzat sa participe la proiectul european, Marius Pirvu a incercat sa intrerupa demersul, sustinand: "Raspund tot eu!".

Ulterior, cand in sfarsit a putut lua cuvantul, Badalau a spus ca n-a stiut despre proiect, avand multe domenii de gestionat in minister, dar ca se va informa. Apoi, pe un ton masurat, ministrul Economiei i-a cerut lui Marius Pirvu sa le prezinte cat mai curand jurnalistilor concluziile studiului ANPC, dar sa o faca "mai calm, ca e mai bine".



Ulterior, jurnalistii au continuat sa ii adreseze intrebari presedintelui ANPC, iar acesta a raspuns tot artagos.



Mai exact, Pirvu a spus, din nou, ca proiectul european este unul nefinalizat si ca nu este relevant. Ulterior, presedintele a spus mai intai ca ANPC va aplica la doua granturi europene in scopul de a-si continua studiile pe domeniul dublului standard. Apoi a sustinut ca, de fapt, ANPC a si aplicat deja la respectivele granturi.

Intrebat de jurnalisti daca studiul pe care ANPC il face acum pe dublul standard are vreo relevanta (de vreme ce, in opinia sa, cel european, desfasurat dupa metode similare, nu ar avea relevanta), Pirvu a raspuns: "Eu n-am spus ca e relevant (studiul ANPC - n.red.) ".



"Si atunci de ce-l mai faceti, daca nu e relevant?" - au intrebat jurnalistii.



"Ma rog, se pare ca semantica ne joaca feste", a conchis Marius Pirvu.



Ulterior, Niculae Badalau a luat cuvantul pentru o prezentare mai calma a obiectivelor statului in domeniul protectiei consumatorului, pe segmentul alimentar.