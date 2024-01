Explicațiile Codruței Cerva, după scandalul cu Poliția Rutieră: 'M-am legitimat, pe filmare se vede, am vorbit urât pentru că mă intimidau'

Scoasă cu forța din mașină în Piața Victoriei și dusă la poliție, Codruța Cerva, femeia devenită cunoscută pentru aparițiile la România TV, Antena 3 și Metropola TV, susține că totul a fost premeditat din partea oamenilor legii. Aceasta îi acuză pe polițiști că au vorbit urât și au bruscat-o cu scopul de a o umili.

„Când să facem rondul la Victoriei, poliția blocase deja drumul. Dar blocaseră atât de prost încât aveai impresia că o bandă este liberă. Eu am vrut să fac stânga. În momentul în care am vrut să fac stânga, un polițist a sărit la mine, dar la modul.. cum... că eu nu am o problemă, eu sunt omul dialogului. Pe materiale s-a văzut, dar s-a văzut după ce fusese incidentul, pentru că am fost inspirată să filmez. Dar până să filmez mi-a zis doar așa: 'Băăă, tu nu vezi că drumul e oprit? Treci bă pe acolo!' Deci numai în bă. Și atunci i-am spus: Dom'le, stați un pic, nu vă e rușine, vorbiți numai cu bă. Blocați cum trebuie ca lumea să nu aibă senzația că o bandă este liberă. Dar numai faptul că i-am dat peste nas și mi-a zis 'Ia trageți pe dreapta!'. Unde în dreapta că m-ați oprit aici? S-a pus în fața mașinii, dar totul parcă era premeditat. Prietena mea de la Ploiești îi luase permisul cu 10 minute înainte același polițist. Eu nu mai cred în coincidențe. În procesul verbal mi-a scris că am trecut linia continuă, că vorbeam la telefon, ceea ce nu este adevărat, și că am vrut să dau cu mașina peste el. Ceea ce nu este adevărat, bănuiesc că ei au camere și se vede. M-au încătușat în curtea poliției. De ce m-ați încătușat, că erați 10 polițiști? Pentru a mă umili. Mi-au vorbit execrabil. A fost pentru prima oară în viața mea când mie mi-a fost frică de Poliția Română”, a declarat Codruța Cerva la România TV.

Sora avocatei Cosmina Cerva susține că a refuzat testele de alcool și droguri pentru a nu avea rezultate fals pozitive, preferând direct testul de sânge. Cât despre înjurăturile adresate polițiștilor, Cerva afirmă că a fost indimidată de agenții de la rutieră.

„Când m-au dus la poliție, am refuzat alcool-testul și drug-testul. Eu militez împotriva băuturii și a drogurilor. Am făcut și o campanie în sensul acesta. Am refuzat pentru că știu că la drug-test dau până la 70% fals pozitiv, iar la alcool-test mi s-a părut că acel căpăcel nu este sigilat cum trebuie. Și am zis că nu mă opun, dar vreau să mergem la INML. În mașina poliției m-am simțit ca într-o mașină de interlopi. Eu sunt o persoană cunoscută, dar un om de rând care nu cunoaște... Pentru mine acești polițiști nu poartă uniformă. M-am legitimat, pe filmare se vede, am vorbit urât, dar am vorbit urât pentru că mă intimidau și nu mai suportam”, a mai declarat Codruța Cerva.

Comunicatul poliției

Polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere au observat, vineri noaptea, pe raza Sectorului 1, o șoferiță care, în timp ce se deplasa cu autovehiculul, a săvârșit mai multe abateri la regimul rutier.

Polițiștii rutieri i-au indicat modul corespunzător de deplasare pe drumurile publice și i-au solicitat acesteia să se legitimeze.

Șoferița nu s-a conformat indicațiilor și solicitărilor polițiștilor, adoptând o atitudine sfidătoare față de aceștia și a încercat să se sustragă controlului prin părăsirea locului în care fusese interceptată.

„Ca urmare a acțiunilor conducătoarei auto în cauză, polițiștii au procedat la blocarea autovehiculului condus de aceasta, extragerea forțată a acesteia din vehicul și conducerea ei la sediul subunității în vederea îndeplinirii procedurii de identificare și sancționare. Conducătoarea auto a fost identificată în persoana unei femei în vârstă de 45 de ani, iar în momentul în care i-a fost solicitat să se supună testării privind consumul de alcool și substanțe psihoactive aceasta a refuzat, devenind vilolentă verbal, motiv pentru care a fost imobilizată cu ajutorul mijloacelor din dotare și condusă la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice”, spun, sâmbătă, reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Totodată, aceasta a fost sancționată contravențional pentru abaterile săvârșite la regimul rutier, cu amendă și reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile.