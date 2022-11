Explicaţiile Consiliului Judeţean Iaşi pentru lipsa în şcoli a produselor pentru elevi: Procedura de achiziţii e în plină desfăşurare

Conducerea Consiliului Judeţean Iaşi susţine, în urma acuzaţiilor că întârzie licitaţia pentru furnizarea produselor pentru elevi, că procedura de achiziţii este în plină desfăşurare, însă recunoaşte că au apărut probleme la depunerea ofertelor, potrivit news.ro.

Potrivit CJ Iaşi, procedura de achiziţii pentru produsele care vor fi distribuite în şcoli este în curs de desfăşurare, iar licitaţia se realizează pe 15 loturi, incluzând cinci zone de distribuţie şi trei tipuri de produse, adică lapte şi produse lactate, panificaţie, fructe.

Întrucât pe anumite loturi nu a fost depusă nicio ofertă, procedura de achiziţie a fost reluată.

”Din păcate, acordul cadru încheiat în anul 2020 nu a prevăzut şi acest ultim an şcolar din cadrul programului, care este definit între 2017 şi 2023. Am fost nevoiţi, imediat după ce, la finalul lunii august 2022, Guvernul a alocat banii, să demarăm o nouă procedură de achiziţie. Aceasta, conform regulilor în vigoare, este una greoaie. Am avut deja o primă deschidere a ofertelor. Din păcate, pentru produsele lactate, pe niciunul dintre cele cinci loturi geografice nu am primit nicio ofertă. Guvernul României ştie că producătorii sau furnizorii de produse lactate consideră banii alocaţi foarte puţini. În noiembrie, Guvernul a făcut o actualizate a preţurilor la lactate şi vom relua procedura pe lactate, urmând, într-o primă fază, să semnăm contractele cu ofertanţii care vor fi declaraţi câştigători pentru ofertele primite pe corn şi pe măr. Evident, ne exprimăm părerea de rău pentru copiii care sunt văduviţi de aceste produse", a declarat vicepreşedintele CJ Iaşi Marius Dangă.

Senatorul USR Cristi Berea i-a cerut preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, să oprească ”bătaia de joc” la adresa celor peste 80.000 de elevi din judeţ care nu au primit niciunul dintre produsele pe care statul este obligat să le acorde prin Programul pentru şcoli al României 2017-2023.

Cristi Berea a precizat, luni, într-o scrisoare deschisă adresată şefului CJ Iaşi, Costel Alexe, că au trecut mai bine de trei luni de la începerea cursurilor, însă elevii din judeţul Iaşi nu au beneficiat de programul guvernamental care ar trebui să le asigure tuturor lapte, corn şi fructe.

El a susţinut că "datorită întârzierii procedurii de achiziţie, prin care să fie determinaţi furnizorii care pot implementa programul de asigurare a unor alimente în şcolile publice, care încă se află în desfăşurare, elevilor ieşeni li se încalcă un interes legitim".

Critici similare la adresa conducerii CJ Iaşi au fost formulate şi de reprezentanţii PSD Iaşi.

Elevii din judeţul Iaşi nu au primit, până în prezent, niciunul dintre produsele pe care statul este obligat să le dea gratuit preşcolarilor şi elevilor de clasele I-VIII, prin Programul pentru şcoli al României 2017-2023.

Consiliul Judeţean Iaşi a explicat, într-un răspuns pentru Edupedu.ro, că programul pentru şcoli al României nu se desfăşoară în nicio şcoală din Iaşi din cauza licitaţiilor care sunt încă în curs de derulare. În Iaşi sunt peste 82.000 de elevi de clase primare şi gimnaziu care ar trebui să primească pe parcursul unei săptămâni, gratuit, două porţii de fructe şi/sau legume, două porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi cinci porţii de produse de panificaţie.