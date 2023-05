Explicațiile Kievului, sub semnul întrebării: 'Partizanii' ruși care au atacat în Belgorod foloseau vehicule americane (Video)

Imaginile, publicate de grupul RDK (Corpul Voluntarilor Ruşi), aparent înainte de incursiunea lor împreună cu membri ai Legiunii pentru Libertatea Rusiei, par să arate vehiculele într-un convoi înainte de raidul transfrontalier, marcate cu cruci albe - acelaşi simbol folosit de armata ucraineană ca marcaj al forţelor prietene.

Unii dintre membrii grupului implicat în incursiune purtau banderole galbene de identificare pe braţ, similare cu cele folosite de unele unităţi ucrainene.

În timp ce oficialii ucraineni au fost reţinuţi în legătură cu raidul, sugerând că este vorba de cetăţeni ruşi care luptă împotriva lui Putin, acesta va ridica cu siguranţă întrebări cu privire la provenienţa vehiculelor implicate în raid şi la ce ştiau în special SUA cu privire la incursiunea planificată, care marţi a continuat pentru a doua zi la rând, scrie Peter Beaumont.

După prima zi de lupte, Rusia a afirmat că a capturat unul dintre vehiculele MaxxPro, dar acest lucru nu poate fi verificat în mod independent.

Imagini ale vehiculelor postate online păreau să aibă aceleaşi geamuri distincte, cu ramele în formă de paralelogram.

Luni, un oficial al Departamentului de Stat al SUA a reiterat politica americană de a nu sprijini acţiunile militare ale Ucrainei dincolo de graniţele acesteia.

"Le-am spus foarte clar ucrainenilor că nu permitem şi nu încurajăm atacurile în afara graniţelor Ucrainei, dar cred că este important să facem un pas înapoi şi să reamintim tuturor că, bineînţeles, Rusia este cea care a lansat acest război", a declarat Matthew Miller, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. "Rusia este cea care continuă să lanseze atacuri asupra civililor din Ucraina, Rusia este cea care a vizat şcoli şi spitale şi infrastructura civilă. Aşadar, este la latitudinea Ucrainei să decidă cum doreşte să îşi desfăşoare operaţiunile militare, dar este Rusia cea care a fost agresorul în acest război", a punctat oficialul Departamentului de Stat.

Dacă se confirmă faptul că vehiculele erau MaxxPros fabricate în SUA, va exista un interes intens pentru modul în care grupul armat - dintre care unii membri au legături neonaziste şi de extremă dreapta - le-a obţinut.

În luna octombrie a anului trecut, SUA au anunţat că furnizează 200 de vehicule MaxxPro Ucrainei, iar acestea au început să ajungă în Ucraina la scurt timp după aceea.

Cu toate acestea, vehiculele MaxxPro văzute de The Guardian în serviciul armatei ucrainene păreau a fi vopsite într-o culoare mai deschisă decât cele văzute în imaginile postate online.

Aliaţii occidentali ai Ucrainei - în primul rând SUA - au fost extrem de sensibili în ceea ce priveşte furnizarea de sisteme de arme care ar putea fi folosite de Ucraina pentru a ţinti Rusia, SUA refuzând să furnizeze Ucrainei rachete cu rază de acţiune mai mare pentru a le folosi în sistemul de artilerie HIMARS.

De asemenea, SUA s-au opus trimiterii de avioane F-16 în Ucraina din acelaşi motiv, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski promiţând, în timpul vizitei sale la summitul G7 de la Hiroshima din weekend, că Kievul nu va folosi avioanele pentru a ataca în Rusia. Preşedintele SUA, Joe Biden, a declarat duminică că a primit o "asigurare categorică" din partea lui Zelenski că nu va folosi avioanele de luptă F-16 furnizate de Occident pentru a intra pe teritoriul rusesc.

