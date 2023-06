Explozia barajului de la Nova Kahovka: Ce scriu bloggerii militari ruşi

Igor Ghirkin, fost lider al forţelor pro-ruse din estul Ucrainei, a scris pe popularul său blog de pe Telegram că distrugerea barajului ar putea "mătura" forţele Moscovei de pe malul stâng (estic) al Niprului, în aval de Nova Kahovka. "Ar distruge, de asemenea, toate fortificaţiile noastre defensive, toate câmpurile minate, toate depozitele cu muniţie ar fi inundate, ar distruge total sau parţial toate bunurile pe care nu au reuşit să le trimită cu vaporul (şi asta ar fi destul de mult, din păcate)", a scris Ghirkin.

Deşi intră deseori în conflict cu armata, cei mai mulţi dintre bloggerii militari ruşi par să fie de acord cu linia adoptată de Kremlin, care vorbeşte despre un "sabotaj deliberat al părţii ucrainene", după cum a susţinut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Dar alţii s-au abătut de la linia partidului. Într-un videoclip, Egor Guzenko, un comentator popular care a luptat în război, zâmbeşte larg în timp ce spune că înainte a prezis de multe ori că barajul va deveni în cele din urmă o ţintă. "Nu voi spune cine l-a aruncat în aer", a spus el. "Dar, din punct de vedere tactic, ucrainenii pot uita de ofensiva din direcţia Herson".



"Dacă evacuarea (personalului militar rus) decurge bine şi fără pierderi, atunci putem arunca în aer toate barajele nenorocite de pe fluviul Nipru, dacă ne convine", adaugă Guzenko.

Rusia a aruncat în aer barajul Kahovka din sudul Ucrainei pentru a împiedica forţele ucrainene să traverseze râul Nipru, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Comandamentului militar din sudul Ucrainei. "Aceasta este o reacţie isterică", a declarat Natalia Humeniuk. "Ei erau conştienţi că vor avea loc mişcări ale forţelor de apărare şi, în acest fel, au încercat să influenţeze traversarea fluviului Nipru, de care se temeau, pentru ca aceasta să nu aibă loc", a susţinut Hameniuk.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a convocat o reuniune a consiliului său de securitate, iar şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene, Andrii Iermak, a acuzat Moscova de "crime de război". De asemenea, Kievul cere o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU şi noi sancţiuni asupra Rusiei.

Atât centrala, cât şi barajul se află în zone ocupate de forţele ruseşti în urma invaziei lansate la sfârşitul lui februarie 2022.

Acest atac asupra uneia dintre cele mai mari lucrări de infrastructură de acest tip din Ucraina intervine la o zi după ce Ucraina a afirmat că a câştigat teren în apropiere de Bahmut, relativizând în acelaşi timp amploarea "acţiunilor ofensive" desfăşurate în alte părţi ale frontului. Rusia susţine însă este vorba de atacuri de amploare, pe care le respinge.

