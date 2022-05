Explozia ratelor e mană cerească: BRD și-a crescut profitul cu 20% în numai un an de zile

Grupul BRD a înregistrat în primul trimestru din 2022 venituri totale de 810 milioane lei, în creştere cu 7,5% fata de T1 2021, şi un profit net de 263 milioane lei, cu 18% peste nivelul din perioada similară a anului trecut, arată raportul financiar publicat joi, conform Mediafax.

“Economia romaneasca a inregistrat o revenire solida in 2021. In primul trimestru din 2022, inflatia si razboiul din Ucraina si-au pus amprenta asupra perspectivelor, atat FMI, cat si Banca Mondiala reducand estimarile de crestere a PIB-ului Romaniei pentru 2022 la aproximativ 2%. Asteptarile pozitive sunt legate de Planul National de Redresare si Rezilienta. Intr-un context din nou provocator, BRD ramane pe deplin angajata in indeplinirea rolului sau esential de a finanta economia intr-un mod responsabil. In primul trimestru al anului 2022, creditarea a fost intensa pe toate segmentele. Finantarea companiilor a inregistrat un avans solid, de doua cifre, in dinamica anuala, atat pentru IMM-uri (+30%), cat si pentru marile companii (+13%). BRD a continuat sa sustina in mod activ Programul IMM Invest, ajungand la 2,5 miliarde de lei credite aprobate. Creditele nou acordate persoanelor fizice au atins un record al primului trimestru in 2022, creditele pentru locuinte inregistrand cea mai buna productie trimestriala din istorie, un remarcabil +139% fata de acelasi trimestru al anului trecut. Bazandu-se pe o activitate dinamica de creditare si de tranzactionare, Grupul BRD a obtinut in primele trei luni ale anului o performanta financiara solida” , a declarat Francois Bloch, CEO-ul BRD Groupe Societe Generale.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 9,8% an/an, la 556 milioane lei, ca urmare a majorării volumelor de credite, in timp ce efectul pozitiv al cresterii ratelor de dobanda incepe sa se reflecte progresiv asupra veniturilor. Veniturile nete din comisioane au crescut cu 3,4% fata de anul precedent. Cheltuielile operaţionale au totalizat 460 milioane lei în T1 2022, în creştere cu 2,1%, excluzand contributia mai mare cu 40% la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul de Rezolutie (69,2 milioane lei).

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 2,5% pe fondul efectului de pret indus de cresterea salariilor, compensat doar partial de continuarea reducerii structurale de personal.

Rata de adecvare a capitalului s-a situat la 21,4%, iar rata fondurilor proprii de nivel 1 la 19,8% la sfarsitul lunii martie 2022 (dupa incorporarea profitului din 2021, net de dividendele aprobate), ceea ce reflecta o pozitie solida a capitalului.

Creditele nete la nivelul grupului BRD, inclusiv creantele din leasing, au avut un avans de 9,2%, la un sold total de 34,8 miliarde lei. Soldul net al creditelor pe segmentul retail a crescut cu 5,1% an/an, sustinut atat de segmentul persoanelor fizice, cat si de cel al intreprinderilor mici. Productia de credite pentru persoane fizice a inregistrat o crestere consistenta de 27%, marcand cea mai buna productie din istoria T1, determinata de dinamica puternica a creditelor noi pentru locuinte (+139%).

Creditarea companiilor a urcat cu 18%, pe fondul activitatii dinamice pe segmentul IMM-urilor (+30% an/an), cat si al cresterii solide a creditelor acordate companiilor mari (+13% an/an). BRD si-a continuat participarea activa la Programul IMM Invest, cu 289 milioane lei credite aprobate in T1 2022, din care 23% in cadrul subprogramului Agro IMM Invest. Activitatea de leasing a avut un plus de 17%.

Depozitele clientilor au atins 53,3 miliarde lei, mai mari cu 3,8% fata de anul trecut. Avansul depozitelor retail (3,4% an/an) a beneficiat de intrari mai mari in conturile la vedere ale persoanelor fizice si de contributia importanta a resurselor companiilor foarte mici (+16,5% an/an).

Cresterea depozitelor companiilor (+4,8% an/an) s-a bazat pe un avans de doua cifre al depozitelor IMM (+14,2% an/an).

La nivelul băncii, venitul net s-a majorat cu 7%, la 765 milioane lei, iar profitul net a urcat cu 12%, la 245 milioane lei. Soldul total al creditelor se ridică la 32,8 miliarde lei, în creştere cu 9,2%, iar depozitele la 53,5 mliliarde lei. La 31 martie 2022 Banca avea 499 agentii (31 martie 2021: 569 agentii). BRD a detinut o cota de piata de 10,5% in functie de totalul activelor la 31 decembrie 2021.