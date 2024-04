Explozie de imagini bizare cu Iisus Hristos create de AI: De ce e periculos să scrii 'Amin' la postările de pe Facebook

O parte a internetului este plină de Iisus creat de programele de inteligența artificială. Facebook este un rai pentru fermele de click-uri și are propriul său tip de „Mântuitor“ AI. Meta nu numai că nu a lansat încă etichete pentru a semnaliza conținutul creat de AI, dar acum promovează și imagini înșelătoare care pun utilizatorii în pericol. Escrocii, de fapt, își caută victimele printre comentarii, încercând adesea să fure date, conturi sau să vândă bunuri inexistente.

Iisus făcut din creveți, dovlecei, sticle de plastic, spaghete, piese de mașină, peisaje. Algoritmii de recomandare de pe rețelele de socializare pompează imagini ciudate generate de AI cu tematică religioasă. Fotografiile au devenit virale mai ales pe Facebook, acumulând like-uri și parade de "Amin" printre comentarii. Ele au primit sute de milioane de interacțiuni pe platformă, potrivit unei noi analize realizate de Stanford Internet Observatory, care a studiat 120 de astfel de pagini. Pagini gestionate de spammeri și escroci.

"Imaginile atrag atenția: unele sunt frumoase, altele senzaționale și altele pur și simplu ciudate", a explicat Renée DiResta, cercetător la Universitatea Stanford și autor al studiului. "Iisus Hristos a devenit o resursă ușoară pentru a atrage atenția și, de fapt, publicarea de conținut generat de inteligența artificială este recompensată de sistemele de recomandare care par să promoveze imaginile", a adăugat DiResta.

Explozie de imagini bizare cu Iisus Hristos create de AI

Paginile au devenit un fel de test pentru escroci: cei care interacționează fără să recunoască intervenția AI sunt ținte mai ușoare. Aceștia arată cu degetul și scriu. Dincolo de imaginile ciudate, de fapt, totul devine mai alarmant atunci când începi să citești comentariile.

Imaginile bat pe aceeași temă și chiar și estetica este omogenă, hipersaturată, cu culori stridente. De multe ori, alături de statuile ciudate ale lui Iisus se află copii, iar în legendă scrie "minunatele lucrări ale acestor băieți din Africa" sau "cel mai bun artist din sat". Sub imagine, un copil de culoare lângă un Iisus Hristos făcut din spaghete, scriu: "Mulțumesc tuturor celor care îmi apreciază arta". Pe niciuna dintre imagini nu există o etichetă care să indice caracterul artificial.

Dincolo de noua modă religioasă, mai multe pagini de Facebook încearcă să spargă algoritmul postând imagini cu copii, animale și peisaje, 'paginile au trecut adesea prin perioade de tendințe, de exemplu sculpturi de zăpadă, bucăți de pepene verde tăiate, farfurii de sushi aranjate artistic, toate au un stil foarte asemănător', se arată în articol.

De ce e periculos să scrii 'Amin' la postările de pe Facebook

Escrocheria este la îndemâna oricui. Operatorii paginii își caută, de fapt, victimele printre comentarii. Utilizatorii care scriu sub postări sunt contactați cu mesaje similare: "Sunt franțuzoaică și au trecut mai bine de 13 ani de când soțul meu a murit într-un accident de mașină. După moartea sa, am moștenit averea soțului meu. Ținând cont de vârsta mea înaintată și de starea mea de sănătate, am decis să ajut financiar oamenii pentru nevoile lor, deoarece nu am copii care să beneficieze de moștenirea mea și nu vreau ca guvernul să-mi înghețe bunurile după moartea mea. Așadar, dacă sunteți interesați de o afacere, vă rog să-mi trimiteți un mesaj", se arată în numărul de telefon atașat.

"Conturile de escrocherie interacționează ocazional cu comentatorii naivi la postări, uneori cerând informații personale despre aceștia, alteori încercând să vândă produse care nu există", se arată în studiu. "Mecanismul de selecție este simplu, dacă cineva crede că acele imagini false sunt reale, probabil că este mai naiv și mai ușor de înșelat. Suspectăm că aceste niveluri ridicate de implicare sunt determinate în parte de algoritmul de recomandare al Facebook", a explicat DiResta. Meta și-a schimbat, de fapt, algoritmul în urmă cu doi ani, pentru a face ca socializarea sa să semene mai mult cu TikTok. Scopul a fost "de a ajuta oamenii să găsească și să se bucure de conținut interesant, indiferent dacă a fost produs de cineva cu care sunt conectați sau nu".

Cu alte cuvinte, pentru a construi o secțiune 'Pentru tine'. Acum, sculpturile lui Iisus făcute din calamari, midii și creveți au ajuns și ele printre recomandări, iar asta este o problemă. Meta nu numai că nu a lansat încă etichete de inteligență artificială, dar acum promovează și conținuturi înșelătoare care pun utilizatorii în pericol.