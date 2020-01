Guvernul a lansat proiectul prin care se vor identifica barierele administrative în calea iniţiativei economice private

La această lansare a participat şi premierul Ludovic Orban, care a spus că de foarte multe ori mediul de afaceri a fost tratat "de pe poziţii de forţă" prin reglementările adoptate."Acest proiect este în favoarea dezvoltării, un proiect prin care să se identifice bariere administrative în calea iniţiativei economice private, bariere care pot să izvorască din reglementări sau din obişnuinţe, cutume, care există în interiorul entităţilor publice. (...) Moştenim o situaţie care trebuie schimbată în bine, în care mediul de afaceri a fost tratat de multe ori de pe poziţii de forţă prin reglementările care au fost adoptate fără niciun fel de consultare, fără niciun fel de timp necesar pentru a permite companiilor să se adapteze la aceste reglementări, reglementări care de multe ori au creat perturbări majore în diferite domenii de activitate şi au afectat negativ foarte multe afaceri în România", a declarat premierul.El a menţionat că în prezent durează mai puţin înregistrarea firmelor la Registrul Comerţului, dar societăţile care merg să obţină certificat de plătitor de TVA nu au nicio garanţie că îl primesc şi nu ştiu ce trebuie să facă pentru a îndeplini condiţiile pentru a primi acest certificat."Problema cea mai mare pe care o avem este clar legată de numărul prea mare de avize, licenţe, autorizaţii şi alte categorii de permise acordate de administraţie. Pe de o parte e numărul foarte mare, pe de altă parte faptul că nu există nicio reglementare internă în instituţiile care eliberează aceste autorizaţii privitor la viteza de obţinere a acestora, adică suntem la bunul plan şi la cheremul unor conducători de instituţii sau unor funcţionari care se mişcă cu încetinitorul. (...) Sunt convins că acest proiect va identifica, practic, pe toate filierele, interacţiunile între mediul de afaceri şi instituţii publice. Toate aceste proceduri trebuie analizate şi văzut care sunt necesare, iar cele care nu sunt necesare trebuie eliminate. Cele care sunt necesare trebuie să se deruleze în nişte termene rezonabile şi care să permită întreprinzătorului, dacă nu i se rezolvă problema în termenul solicitat, să poată să meargă în continuare înainte, considerându-se că de fapt i-a fost aprobată cererea", a menţionat premierul.Orban a mai spus că trebuie restructurate instituţiile de control, dar şi "filozofia controlului", pentru că sunt consumaţi foarte mulţi bani, timp şi energie de către întreprinzători tocmai pentru a răspunde diferitelor controale venite din instituţiile publice.Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat la rândul său că proiectul poate să aducă beneficii economiei româneşti şi se încadrează în intenţiile Guvernului. El a menţionat că proiectul este primul finanţat de DigiReform şi al doilea pe care Consiliul Concurenţei îl organizează cu OECD."Primul proiect nu a cuprins toată economia, s-a uitat pe câteva sectoare, trei sectoare selectate (...) pe ideea că aceste schimbări pot să genereze un impact puternic în economie Şi în acele sectoare, experţii OECD, împreună cu experţii noştri şi cu cei din ministere, au încercat să identifice obstacolele care împiedică buna funcţionare a pieţei. Avem avantajul, fiind al doilea proiect, că putem să învăţăm din lucrurile care au mers bine şi lucrurile care au mers mai puţin bine. În primul proiect s-au identificat peste 200 de măsuri care afectau, repet, buna funcţionare a pieţei în sectoarele selectate. Sectoarele selectate erau procesarea alimentelor, transportul de mărfuri şi construcţiile (...), deci materialele de construcţii şi procedurile de licitaţii pentru construcţii", a spus preşedintele Consiliului Concurenţei.Chiriţoiu a precizat că, de la finalizarea proiectului, în 2016, s-a reuşit implementarea unei treimi din cele peste 200 de măsuri, adăugând că una dintre cele mai vizibile a fost crearea Consiliului de Supraveghere Navală, la recomandarea OECD."Deci, cam o treime le-am implementat, o treime sunt teoretic în curs de implementare şi am discutat, deja, cu domnul prim-ministru că vom veni cu un memorandum în Guvern prin care să explicăm care este stadiul acestor măsuri şi ce se poate face în perioada imediat următoare şi o treime sunt contestate de ministere", a explicat preşedintele Consiliului Concurenţei.Chiriţoiu a subliniat că este o formulă prin care pot fi generate câştiguri mari pentru economia românească."OECD a estimat că primul proiect implementat complet ar genera beneficii de peste 400 de milioane de euro pe an", a mai spus şeful Consiliului Concurenţei.Proiectul "Comprehensive redesign of the licensing system in Romania" este realizat de Consiliul Concurenţei în colaborare cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.