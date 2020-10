Explozie în portul Beirut: Mandat de arestare pe numele proprietarului şi căpitanului navei implicate

Judecătorul însărcinat cu ancheta asupra exploziei din portul Beirut de la începutul lui august, care a făcut peste 190 de morţi, a emis un mandat de arestare vizându-i pe proprietarul şi pe căpitanul navei transportând substanţa la originea puternicei deflagraţii, relatează joi AFP, citând o sursa judiciară.

Explozia cauzată de un incendiu, la 4 august, a mai multor mii de tone de nitrat de amoniu stocat de peste şase ani într-un hangar din portul capitalei libaneze a făcut, de asemenea, mai mult de 6.500 de răniţi şi a distrus cartiere întregi din oraş.Încărcătura a fost confiscată în noiembrie 2013 de pe o navă sub pavilionul Republicii Moldova, plecată din Georgia cu destinaţia Mozambic. Rhosus a acostat la Beirut din cauza unor "probleme tehnice", potrivit cabinetului de avocatură libanez Baroudi & Associates, reprezentând echipajul vasului.Autorităţile portuare au descărcat 2.750 de tone de nitrat de amoniu şi le-au depozitat într-un hangar vechi cu pereţi fisuraţi, potrivit unor responsabili libanezi, în timp ce Rhosus - imobilizat după lansarea urmăririi penale împotriva proprietarului - s-a scufundat în portul Beirut în 2018.Judecătorul "Fadi Sawan a emis două mandate de arestare contra proprietarului navei Rhosus şi căpitanului acestuia", a indicat sursa judiciară, fără să precizeze identitatea lor."El le-a transmis procurorului, care le-a comunicat Interpolului pentru a solicita emiterea unui aviz internaţional pentru arestarea lor", potrivit sursei care a precizat că această decizie a intervenit la o lună după deplasarea unei delegaţii libaneze pentru a discuta cu proprietarul în Cipru, unde are reşedinţa.Potrivit unei anchete efectuate de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorţiu de jurnalişti de investigaţie, proprietarul navei Rhosus este Charalambos Manoli, un om de afaceri cipriot în transportul maritim. Ceea ce el neagă.Poliţia cipriotă a informat la două zile după explozie că l-a audiat pe Igor Greciuşkin, un rus rezident în Cipru, la cererea autorităţilor libaneze. Mai multe media au relatat că el închiriase Rhosus.Căpitanul navei a fost identificat în presă ca fiind Boris Prokoşev, un cetăţean rus. Liban ul a refuzat deschiderea unei anchete internaţionale asupra exploziei, dar experţi străini, în special americani şi francezi, contribuie la ancheta libaneză.Până în prezent, 25 de persoane au fost arestate, printre care înalţi responsabili ai autorităţilor portuare şi vamale.