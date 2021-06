Explozie puternică a unei conducte de gaz din China: cel puțin 11 oameni au murit și 37 sunt răniți grav/ VIDEO

Cel puţin 11 persoane au fost ucise duminică într-o explozie masivă a unei conducete de gaz în centrul Chinei, a informat presa chineză de stat.

Explozia a avut loc în jurul orei 6:30, ora locală, în Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autorităţilor locale. Shiyan are o populaţie de peste 3 milioane de oameni, informează Mediafax.

Autorităţile au salvat mai mult de 100 de persoane din dărâmături, inclusiv 37 de persoane cu răni grave, potrivit presei de stat CCTV, care citează oficialii locali.

Imaginile care circulă pe reţelele de socializare îi arătă pe salvatorii îmbrăcaţi în salopete portocalii care umblă printre dărmături.

Cauza accidentului este în curs de anchetă.

Explozia a apărut similară cu cea care a avut loc în portul nord-estic Qingdao în 2013, în care 55 de persoane au fost ucise.

Explozia Shiyan a avut loc la o zi după ce opt ​​persoane au murit şi alte trei au fost rănite în urma unei scurgeri de metil toxic dintr-un vehicul de la o instalaţie de manipulare a substanţelor chimice din oraşul Guiyang din sud-vest.

Accidentele mortale frecvente sunt, de obicei, cauzate de slaba respectare a standardelor de siguranţă şi întreţinerea precară.

NEW ???? At least eleven people killed, dozens injured and nearby buildings badly damaged after a massive gas explosion in Shiyan city of central China’s Hubei province. pic.twitter.com/csqBxPML3N