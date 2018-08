Explozii în Venezuela - Nicolas Maduro, ținta unui atentat. Șapte militari au fost răniți / FOTO & VIDEO

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a scăpat sâmbătă nevătămat dintr-un atentat de la Caracas în care au fost folosite mai multe drone încărcate cu explozibili, a anunţat ministrul informaţiei, citat de agenţiile internaţionale de presă, scrie agerpres.ro.

JUST IN:

Loud bang interrupts Maduro speech, soldiers seen running https://t.co/d6ZiNwcgFq#Venezuela pic.twitter.com/URhub57SmQ