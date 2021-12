EXPLOZIV Donald Trump vrea să oprească ancheta privind afacerile sale! Procurorul general al New York, chemat în instanță

Donald Trump a intentat luni un proces împotriva procurorului general al statului New York, Letitia James, încercând să oprească ancheta civilă privind afacerile sale. Procurorul vrea să îl interogheze sub jurământ pe fostul preşedinte luna viitoare, în cadrul unei anchete de lungă durată.

Acţiunea, depusă la o instanţă federală din nordul statului New York de către Donald Trump şi afacerea imobiliară a familiei sale, susţine că ancheta lui James, care durează de mai bine de doi ani, a încălcat drepturile constituţionale ale fostului preşedinte, potrivit The New York Times, scrie Mediafax.



„Misiunea ei este ghidată exclusiv de animozitatea politică şi de dorinţa de a hărţui, intimida şi exercita represalii împotriva unui cetăţean privat pe care îl consideră un adversar politic", se arată în proces.



În cazul în care James ar găsi dovezi că sunt nereguli, ea ar putea intenta un proces împotriva lui Trump, dar, deoarece este o anchetă civilă, nu ar putea depune acuzaţii penale.



Acţiunea în instanţă a lui Trump vine la mai puţin de două săptămâni după ce Letitia James a semnalat că va încerca să-l interogheze pe acesta sub jurământ la începutul lunii viitoare. La momentul respectiv, avocaţii lui Trump au declarat că vor cere unui judecător să anuleze citaţia şi se aşteaptă în continuare să facă acest lucru în zilele următoare.



Evoluţiile din ancheta civilă au loc într-o fază critică a unei anchete penale separate, desfăşurată de procurorul districtului Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., asupra fostului preşedinte.



Această investigaţie este centrată pe faptul dacă Trump a fraudat creditorii prin umflarea valorii activelor sale. Biroul Letitiei James asistă, de asemenea, la ancheta penală.



Vance iese din funcţie la sfârşitul anului, însă nu a semnalat încă dacă ancheta sa, care se concentrează, de asemenea, pe practicile de afaceri ale lui Trump, va fi încredinţată succesorului său, Alvin Bragg.