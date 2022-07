Expoziţie dedicată turismului montan - în Peştera Ialomiţei din Bucegi, în cadrul The Jazz Cave Festival

Conform unui comunicat remis vineri de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, care este unul dintre partenerii principali ai festivalului, expoziţia amenajată în Peştera Ialomiţei reuneşte în premieră secvenţe importante, sub formă de gravuri, fotografii şi texte, despre începuturile turismului montan în Munţii Bucegi, cu o atenţie specială pentru Cabana Peştera din Padina Crucii.Imaginile istorice au fost realizate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătatea a secolului XX, cele mai multe fiind selectate din colecţia de fotografie istorică Carol Lehmann.Curatorul expoziţiei este istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov şi autorul conceptului viitorului muzeu dedicat istoriei sportului şi turismului montan de la Olimpia (Braşov), ce va fi secţie a instituţiei de cultură.Astfel, expoziţia temporară din inima Bucegilor face parte din strategia de promovare a proiectului "Olimpia - Muzeul Sportului şi Turismului Montan", proiect finanţat prin Granturile SEE 2014 - 2021, în cadrul Programului RO - CULTURA.Programul The Jazz Cave Festival cuprinde concerte susţinute de chitaristul new yorkez Freddie Bryant, alături de KALEIDOSCOPE Trio (SUA/Franţa/Olanda), saxofonista de origine italiană Isabella Fabbri, formaţia Stesso Mare Trio (Italia / Albania), Luiza Zan alături de Gyarfas Istvan, unul dintre cei mai importanţi chitarişti de jazz din Europa, formaţia Blue Noise, solista A-C Leonte alături de saxofonistul Alex Arcuş, Sorin Zlat Quintet, trupa Ineffable, saxofonistul Cătălin Milea alături de Gabriel Bălaşa - handpan, Sorina Rotaru şi pianistul Alexandru Olteanu.Fiecare concert va fi însoţit de un spectacol de lumini ce va pune în valoare relieful Peşterii Ialomiţei.