F1 răspunde criticilor lui Ricciardo: Nu au fost prezentate imagini până când nu a existat confirmarea că pilotul este în regulă

Administratorul drepturilor comerciale ale Formulei 1 a răspuns criticilor formulate de pilotul australian Daniel Ricciardo, cu privire la faptul că au fost difuzate în mod repetat reluări ale accidentului suferit de Romain Grosjean în timpul transmisiei în direct a Marelui Premiu al Bahreinului, precizând că imaginile au fost prezentate după ce s-a stabilit că francezul a scăpat aproape nevătămat, potrivit news.ro.

"În primul rând, la F1 nu este vorba despre divertisment şi există câteva proceduri şi protocoale în vigoare, înainte de a lua orice decizie de a transmite o reluare. În urma unui accident, toate camerele de la bordul monoposturilor şi transmisiile din elicopter sunt întrerupte. Există comunicări directe între centrul de control al cursei şi centrul de difuzare. Nu sunt prezentate imagini până când nu există confirmarea că pilotul este în regulă. În cazul de faţă, F1 l-a arătat pe Romain cu maşina medicală, fără cască şi mergând cu ajutor. Nu sunt transmise reluări ale unui accident până când nu există aprobarea şi confirmarea din partea centrului de controlului al cursei sau al FIA că toate persoanele sunt în siguranţă, pilot, personalul de pe pistă şi medici. Reluările au început apoi. Ceea ce vede un spectator şi comentariul pe care îl aude sunt importante, prin acestea se vorbeşte despre siguranţa lui Romain, despre , despre îmbunătăţirile privind siguranţa adoptate de FIA şi despre veştile de la centrul medical. Există un dialog constant între F1, FIA, centrul de control al cursei şi se face o judecată solidă asupra spectatorilor, familiilor şi celor afectaţi", a declarat un purtător de cuvânt al F1.

Întrebat despre criticile lui Ricciardo, şeful echipei Haas, Gunther Steiner, a spus că transmisia TV era cea mai bună modalitate de a arăta faptul că Grosjean este în siguranţă.

"Poţi avea două păreri aici. Dar părerea mea este dacă s-a terminat cu noroc şi nu s-a întâmplat nimic rău, de ce să nu o arăt pentru a-i face pe oamenii să înţeleagă? Da, a fost rău, dar toată lumea este în regulă. Aşa s-a rezolvat problema. Am vrut să le oferim oamenilor informaţiile cât mai curând posibil, Romain este OK, pentru că este dificil să contactezi familia, prietenii, oamenii care ne cunosc, oamenii din echipă. Un mesaj transmis prin intermediul televiziunii este mult mai puternic. Cred că arătându-l şi arătându-l ieşind din monopost, da, arată puţin dramatic, dar s-a terminat bine. Atâta timp cât se termină bine, sunt în regulă. Cu siguranţă, dacă se întâmplă ceva rău, nu ar trebui arătat. Nu sunt un expert în etica TV, dar, după părerea mea, s-a arătat un lucru bun. A fost un accident rău, dar am avut noroc şi totul s-a terminat OK. Nu aş spune bine, pentru că lucrurile de acest gen nu se termină bine. A fost doar OK", a spus Steiner.

Pilotul australian al echipei Renault, Daniel Ricciardo, şi-a exprimat dezgustul şi dezamăgirea pentru "divertismentul" creat de administratorii drepturilor comerciale ale Formulei 1, care au decis să transmită în mod repetat reluări ale gravului accident suferit de francezul Romain Grosjean la Marele Premiu al Bahrainului.

"Vreau să-mi exprim dezgustul şi dezamăgirea faţă de Formula 1. Modul în care incidentul lui Grosjean a fost difuzat mereu şi mereu, reluările repetate, a fost complet lipsit de respect pentru familia lui, pentru toate familiile noastre care ne privesc. O să concurăm din nou într-o oră şi de fiecare dată când ne uităm la televizor este o minge de foc şi maşina lui este ruptă la jumătate. Vreau să spun că putem vedea asta mâine, nu trebuie să o vedem astăzi. Pentru mine, a fost divertisment şi ei se joacă cu toate emoţiile noastre şi consider că este dezgustător. Sper că şi alţi piloţi au spus la fel. Dar aş fi foarte surprins dacă nu simţim aşa, toţi", a declarat Ricciardo, la scurt timp după accident, potrivit motorsport.com.

Duminică, Romain Grosjean a scăpat miraculos dintr-un grav accident la MP al Bahrainului. În turul I, monopostul Haas condus de el a lovit frontal bariera de protecţie de pe marginea pistei şi s-a rupt în două părţi. Partea cu cockpitul pilotului a trecut de bariera metalică şi a fost cuprinsă de o vâlvătaie. Francezul a ieşit singur din epava cuprinsă de flăcări, suferind doar arsuri minore la mâini şi la glezne.

După accident, cursa a fost întreruptă peste 75 de minute, pentru a fi refăcută bariera de protecţie distrusă de pe marginea pistei, timp în care au fost prezentate de multe ori reluările incidentului.