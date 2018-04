FABULOS! Primarul Mihai Chirica a dat 'lovitura' cu botezul fiului său. Suma URIAȘĂ strânsă de politician

Din declaratia de avere depusa recent de primarul Mihai Chirica, reiese ca politicianul a primit un dar de 125.000 de euro la petrecerea de botez a fiului sau.

Cum Chirica s-a insurat anul trecut, dar a facut si botezul fiului sau, acesta a completat sumele pe care le-a incasat ca dar. Surprinde faptul ca la botez a incasat 125.000 de euro, in timp ce la nunta darul a fost de doar 57.000 de euro.

„Am vrut să fiu corect şi am declarat toţi banii pe care i-am primit. Nu am vrut ca peste ani să spună cineva că a venit la nunta sau la botezul copilului meu şi a dat nu ştiu ce sumă care nu apare în declaraţia de avere. Nu am nimic de ascuns şi am trecut tot ce am primit“, a declarat primarul Chirica pentru ziarul Adevarul.

„La nuntă au fost mult mai puţini invitaţi, a fost o petrecere de familie, la soţie acasă (n.r. judeţul Neamţ), la restaurantul Arcaşul, că nu am ce ascunde. În schimb, la botez au fost 460 de invitaţi, a fost în cel mai mare restaurant din Iaşi. La această petrecere pe care am dedicat-o fiului meu a cântat Direcţia 5, pe care am platit-o cu 7.100 de euro, am avut cantâreţi de muzică populară din zona Bucovinei pe care i-am plătit pe toţi cu contract. Aşa cum este corect, după finalul petrecerii, i-am spus soţiei că orice sumă care s-a încasat va apărea în declaraţia de avere, pentru că nu vreau să am probleme“, a completat Chirica.