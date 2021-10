Facebook dă vina pe o 'modificare defectuoasă de configurare' pentru pana care a impiedicat 3,5 miliarde de utilizatori să acceseze platforma

Reţeaua socială Facebook Inc a dat vina pe o "modificare defectuoasă de configurare" pentru pana de aproape şase ori care a împiedicat luni seara cei aproximativ 3,5 miliarde de utilizatori ai săi să acceseze serviciile facebook, Instagram şi WhatsApp, transmite Reuters, citat de agerpres.

Într-o postare publicată luni seara pe blogul său, Facebook nu a precizat cine a efectuat modificarea de configurare şi dacă a fost vorba de o modificare planificată sau nu.

Cu toate acestea, mai mulţi angajaţi de la Facebook, care au dorit să îşi păstreze anonimatul, au dezvăluit pentru Reuters că în opinia lor pana a fost creată de o greşeală internă cu privire la modul în care traficul de internet a fost direcţionat prin sistemele Facebook. În plus, eşecul instrumentelor interne de comunicare şi a altor resurse care depind de aceeaşi reţea pentru a funcţiona au agravat eroarea, au adăugat sursele."Vrem să clarificăm că la acest moment credem că motivul acestei probleme a fost o modificare defectuoasă de configurare", a scris Facebook pe blog.Aceasta a fost cea mai mare problemă cu care s-a confruntat vreodată Facebook, susţine grupul de monitorizare web Downdetector. În plus, pana de luni seara a fost o nouă lovitură pentru gigantul social media după ce duminică un fost angajat al companiei a acuzat Facebook că în mod frecvent dă prioritare profitului în dauna combaterii dezinformării şi incitării la ură.Serviciile Facebook, inclusiv Instagram, au reînceput să funcţioneze în jurul orei 5:45 pm ET (9:45 pm GMT).