Facultatea de Jurnalism a câștigat prestigiosul 'Alumnus/Alumna', concurs în cadrul Universității București

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a obţinut Marele Premiu al Universităţii din Bucureşti la categoria "Alumnus/Alumna" anului. Alte trei premii importante (Cel mai inovator program de studii, Cea mai bună lucrare de licenţă, Cea mai bună teză de doctorat) au fost decernate profesorilor şi studenţilor FJSC, în cadrul ceremoniei online "Premiile Senatului Universităţii din Bucureşti", desfăşurate miercuri după-amiază, 15 decembrie 2021.

"Premiile Senatului UB obţinute de studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Jurnalism reprezintă o recunoaştere a calităţii programelor de studii ale facultăţii, a muncii de cercetare în ştiinţele comunicării şi în analiza mass-media depuse de profesori şi studenţi, a preocupării conducerii facultăţii pentru dezvoltarea permanentă a ofertei educaţionale prin introducerea unor programe universitare inedite. Propunerile conducerii facultăţii pentru acordarea acestor premii colegilor noştri au avut în vedere competiţia internă şi modul în care aceste lucrări de cercetare şi inovare s-au remarcat în spaţiul public.", a declarat decanul FJSC, conf. dr. Antonio Momoc.



Marele premiu "Alumnus/Alumna" al Senatului UB a fost obţinut de Monica Ulmanu, absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (specializarea: Jurnalism, promoţia 2000-2004), jurnalistă la "The Washington Post" şi câştigătoare a Premiului Pulitzer pentru Jurnalism explicativ în anul 2020 pentru o serie de articole pe tema schimbărilor climatice ("2C: Beyond the Limit" - "The Washington Post").



Premiul "Cel mai inovator program universitar în domeniul Ştiinţe sociale" a fost câştigat de masteratul "Modă, publicitate, consum", lansat în 2021 de lector univ. dr. Dan Podaru. Programul s-a bucurat de un succes imediat în rândul studenţilor şi al candidaţilor, care au apreciat noutatea programului şi caracterul său interdisciplinar.



Cea mai bună lucrare de licenţă din domeniul Ştiinţe sociale a fost declarată lucrarea "Activismul studenţesc în social media", autor: Adrian-Vasile Lăzărescu, coordonator: lect. univ. dr. Camelia Cuşnir. Lucrarea analizează discursul celor trei federaţii studenţeşti reprezentative la nivel naţional (ANOSR, USR, UNSR) pe reţelele de socializare, identificând felul în care este construită în spaţiul public online dezbaterea privind problemele de interes pentru comunitatea studenţească. Cercetarea contribuie la înţelegerea fenomenului implicării civice a tinerei generaţii.



Premiul "Cea mai bună teză de doctorat din domeniul Ştiinţe sociale" a fost acordat lucrării "Alegerile prezidenţiale din România în reţelele de socializare online: Informare, dezinformare, manipulare, fake news", realizate de asistent univ. dr. Bogdan Oprea, sub coordonarea prof. emerit univ. dr. Mihai Coman. Teza aduce o contribuţie semnificativă la înţelegerea transformărilor din comunicarea politică şi social media din România.