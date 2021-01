Facultatea de Teologie din Arad anunță programul evenimentelor academice din Anul omagial 2021

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a anunțat joi programul evenimentelor academice și culturale pe care le va organiza în anul 2021.

„Nădăjduim că aceste manifestări academice cu implicații teologice, bisericești, sociale și culturale vor exprima și contura rolul Bisericii Ortodoxe în societatea și cultura actuală”, a declarat Părintele Decan Cristinel Ioja, potrivit basilica.ro.

Citește și: Mesaj de la Muntele Athos, în privința vaccinului anti-Covid: ‘Este produs forțat, în condițiile în care lipsesc încă multe informații despre biologia coronavirusului’

Manifestările vor fi organizate în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului.

Programul manifestărilor din 2021

I. Simpozioane naționale

Simpozion Național Studențesc și Masteral: „Provocările Bisericii în mediul online. Tipologii pastorale și atitudini misionare” (20-21 septembrie 2021)

Simpozionul Național al Școlii Doctorale: „Societatea sub asediu. Semnificațiile credinței Bisericii în era pandemiei” (21-22 septembrie 2021)

II. Colocvii

Colocviu Național de Teologie Dogmatică din cadrul Facultăților de Teologie din Patriarhia Română: „Persoana lui Hristos în Dogmatica actuală. Contestațiile modernității și postmodernității” (11-12 octombrie 2021, reprogramat)

III. SIMPOZION INTERNAŢIONAL

Simpozion internațional cu participarea profesorilor de bioetică și spiritualitate ortodoxă din Patriarhia Română, a unor specialiști din aria științelor și biotehnologiilor din țară și străinătate: „The phenomenon of death in the age of biotechnology” (2-3 noiembrie 2021)

III. CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

Prof. Dr. Jürgen Henkel, („Ex fide lux” – Institutul Germano-Român pentru Teologie, Știință, Cultură și Dialog, Nürnberg): „Die Beziehung zwischen Kirche und Staat in Europa. Besondere Berücksichtigung in Deutschland und Rumänien” (27-28 mai 2021)

Prof. Dr. Jerzy Ostapczuk (Universitatea din Varșovia, Polonia): „Cyrillic Gospel Manuscripts copied from early printed books. Preliminary remarks” (20 octombrie 2021)

Arhim Prof. Dr. Jack Khalil, (Decanul Facultății de Teologie din Balamand, Liban): „Antiochian Orthodoxy after the challenges of war” (28 octombrie 2021)

Prof. Dr. Andreas Müller, (Universitatea Kiel, Germania): „Some Reflections on Eastern Orthodoxy After the Synod of Crete” (15 noiembrie 2021)

IV. Concert de colinde

Concert de colinde susținut de Corurile Facultății de Teologie Ortodoxă la Sala Palatului Cultural din Arad: „Colind străbun” (9 decembrie 2021)

La programul de mai sus se adaugă activitățile constante ale Facultății de Teologie Ortodoxă: editarea Anuarului Facultății, editarea revistelor Teologia, Studia Doctoralia, Studia Theologica et Historica Aradensia, precum și editarea volumelor manifestărilor ştiinţifice.