Falsul chirurg, comparat cu un personaj dintr-un film: Are un talent extraordinar, un discurs la nivel medical academic

Medicul Adina Alberts, denunțătorul italianului care pretindea ca este chirurg, susține că acesta a prezentat toate documentele necesare, catalogându-l drept un personaj cu un "talent extraordinar".

„Era un dosar stufos (pe care falsul chirurg l-a prezentat, n.r.). În primul rând, avea parafă - din capul locului îți taie orice suspiciune în cazul în care ai avea-o. (...) Mi-a arătat toate actele. Dacă sunt adevărate sau nu, nu știu. Avea asigurare de malpraxis, avea diploma de facultate, mai avea adeverințe, certificate. Îmi spunea că un niște acte are un nume, în alte acte are un nume pentru că are dreptul să folosească două nume. (...) Este un personaj cu un talent extraordinar, un discurs la nivel medical academic, nu aveai nicio suspiciune până când nu îl vedeai că pune mâna pe seringă. Eu atunci am realizat că e ceva în neregulă. Nu am avut niciun dubiu până atunci”, a declarat medicul estetician Adina Alberts, potrivit Mediafax.

Alberts l-a comparat pe italian cu personajul Frank Abagnale, jucat de Leonardo DiCaprio în filmul „Prinde-mă! Dacă poți”: „E Leonardo DiCaprio din acest film, ”Prinde-mă, dacă poți”, e fix acest personaj”.

„A făcut câteva intervenții și a făcut una mare anvergură într-o zi în care eu nu eram în țară. A anunțat că face intervenții la nivelul sânilor cu anestezie locală. Și ne-am trezut că a chemat o echipă destul numeroasă, a chemat asistenta. În contract așa era prevăzut să-și aducă ajutor. Am înțeles că pacienta a avut o complicație la nivelul sânilor. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea.. (...) Implanturi (a avut pacienta, n.r.) El spunea că implanturile le făcea cu anestezie locală. (...) Au fost asistentele mele care aveau menirea de a ajuta la actul medical. Eu eram plecată din țară și mi-au spus: Uitați ce face. Mi-au trimis și niște poze. Nu am avut nevoie de mult timp să-mi dau seama că ceva nu e în regulă. Am sunat la Colegiul Medicilor să-mi dau seama dacă face parte din colectivul nostru, dacă este acreditat de Colegiul Medicilor în România și mi-au spus că nu există acest doctor înscris. Am fost îndrumată de persoana cu care am vorbit la telefon, să anunț poliția, lucru pe care l-am făcut. (...) Știam că e aproape de finalizare și că e aproape să aresteze imediat. Dar a apărut în presă și văd că au reușit să-l găsească”, a completat Adina Alberts.

Jurnaliștii de la Libertatea au scris că, timp de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns să opereze fără însă a avea studii de medicină, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group. Potrivit sursei citate, Matthew Mode se numeşte, de fapt, Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite. În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi. El a fost prins, miercuri dimineata, de polițiștii de frontieră de la Curtici, județul Arad, în timp ce încerca să fugă din țară.