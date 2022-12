FAN Courier încheie anul 2022 cu afaceri de peste 225 milioane de euro

FAN Courier, cea mai mare companie românească de curierat, estimează că va încheia anul 2022 cu o cifră de afaceri de 225 de milioane de euro, în creştere cu 10% faţă de anul anterior, şi estimează un avans de 15% al afacerilor în 2023, informează News.ro.

În 2023, compania vizează poziţia de lider de piaţă în Republica Moldova şi extinderea pe alte pieţe internaţionale.

”FAN Courier estimează că va încheia anul 2022 cu o cifră de afaceri de 225 de milioane de euro, în creştere cu 10% faţă de anul anterior, pe fondul unui an plin de provocări şi incertitudini. Compania a continuat şi în 2022 investiţiile masive în tehnologizare, digitalizare şi servicii de livrare alternativă, precum şi în extinderea şi automatizarea HUB-urilor, consolidându-şi constant poziţia de lider al pieţei de curierat. 2022 este anul cu un nivel record al investiţiilor planificate şi realizate: 31,5 milioane de euro”, anunţă compania.

În 2023, FAN Courier estimează o creştere a pieţei de curierat cu 10-15%, după ce în acest an a atins o valoare de 850 milioane de euro. În contextul avansului industriei, FAN Courier previzionează pentru anul următor o creştere de 15% a business-ului propriu.

”2022 a fost un an plin de incertitudini şi provocări, venit după alţi doi ani dominaţi de imprevizibilul dat de pandemie. Anul acesta, cea mai mare provocare a fost gestionarea corectă a creşterii preţurilor la combustibil şi energie, costuri cu impact semnificativ în activitatea noastră curentă. Din cauza acestor scumpiri, am fost nevoiţi să majorăm tarifele cu 6-7% şi să introducem indexul de combustibil pentru fiecare expediţie. Impactul creşterii costurilor a fost atât de puternic încât ne aşteptăm la o scădere semnificativă a profitabilităţii. Am observat în piaţă, mai ales după izbucnirea războiului în Ucraina, dar şi din cauza scumpirilor în lanţ la produsele de bază, o stare de aşteptare şi de chibzuinţă în rândul consumatorilor, stare generată în mare parte de scăderea puterii de cumpărare. La categoria veşti bune putem aminti o creştere a interesului clienţilor pentru livrările alternative - lockere, Collect Point, etc. -, zone spre care am direcţionat şi noi o mare parte din investiţiile din acest an”, a declarat Adrian Mihai, CEO şi cofondator al FAN Courier.

În 2022, comerţul online a avut o pondere de 60-65% în activitatea companiei, iar estimările rămân în continuare de creştere, mai ales în contextul campaniilor tradiţionale de discount-uri din ultimele două luni ale anului.

În ceea ce priveşte campania de Black Friday din acest an, majoritatea sellerilor au avut creşteri importante, fapt care s-a reflectat şi în creşterea activităţii FAN Courier. Particularitatea din acest an a fost că s-a înregistrat o scădere a comenzilor de bunuri cu ciclu de viaţă mai mare (de exemplu, electrocasnice), în favoarea bunurilor de larg consum (cum ar fi hainele, cosmeticele etc.).

Nivelul investiţiilor atins de FAN Courier în acest an a depăşit 31,5 milioane de euro, cele mai importante proiecte fiind dezvoltarea reţelei de lockere, digitalizarea, extinderea şi tehnologizarea mai multor HUB-uri din ţară şi extinderea flotei auto.

”În acest an, de departe cea mai amplă investiţie pe care am derulat-o a fost cea în dezvoltarea reţelei de lockere FANbox. Este un proiect care va avea o perioadă de implementare mai lungă, cu mai multe etape, pe care le-am anunţat deja. În prima fază, acest proiect a necesitat o investiţie de 10 milioane de euro, pe care am făcut-o în acest an. De asemenea, am continuat investiţiile începute în anii anteriori la HUB-ul de la Cluj, pe care l-am dat în folosinţă în luna mai, investiţie care a crescut semnificativ şi calitatea serviciilor, dar şi volumele tranzitate. Pe termen mediu şi lung, planurile noastre sunt să transformăm HUB-ul din Cluj-Napoca într-unul internaţional. Tot în acest an, am început extinderea HUB-ului de la Braşov, investiţie pe care o vom continua în 2023 şi am dotat HUB-ul de la Arad cu un sistem de sortare performant. În plus, la nivel naţional, am implementat plata cu cardul la curier dar şi alte soluţii de digitalizare, care oferă clienţilor alternative simple şi rapide de folosire a serviciilor noastre”, a declarat Felix Pătrăşcanu, cofondator FAN Courier.

Pe lista de investiţii pentru 2023 se află construirea unui nou HUB în Ştefăneşti ce va cuprinde un depozit de fullfilment, o clădire de birouri şi o parte de depozit de curierat, dotat cu tehnologii performante de sortare şi picking. De asemenea, anul viitor se va finaliza şi HUB-ul de la Braşov, care va fi dotat cu o bandă de sortare modernă. Continuarea extinderii reţelei de lockere la nivel naţional, precum şi achiziţia de maşini electrice şi investiţiile în sustenabilitate sunt, de asemenea, prioritare în 2023.

În 2022, FAN Courier a majorat numărul de angajaţi la nivel naţional de la 7.500 la 7.900 şi intenţionează să păstreze aceeaşi rată anuală de creştere şi în 2023.

FAN Courier vizează totodată poziţia de lider de piaţa în Republica Moldova şi extinderea pe alte pieţe internaţionale.

În 2022, FAN Courier a continuat dezvoltarea în Republica Moldova şi vizează intrarea şi pe alte pieţe internaţionale, începând din 2023. La un an de la intrarea în Republica Moldova şi după o investiţie iniţială de 3 milioane de euro, liderul pieţei de curierat din România a devenit un jucător important pe piaţa din ţara vecină.

”Activitatea este în parametri, deşi planurile de creştere au decelerat din cauza războiului din Ucraina, având în vedere că Republica Moldova este mai afectată decât România de acest conflict. Avem ca obiectiv poziţia de lider de piaţă şi în ţara vecină, astfel că ne menţinem planurile de investiţii şi ne dorim să oferim clienţilor din Republica Moldova acces la piaţa europeană, iar celor din România acces la piaţa din Republica Moldova. Pentru 2023, ne propunem ca FAN Moldova să-şi dubleze numărul de filiale, aşadar vom face investiţii importante în flotă şi în numărul de angajaţi. Suntem, totodată, din ce în ce mai interesaţi şi de alte pieţe internaţionale şi vom identifica oportunităţile de extindere, astfel încât să oferim clienţilor din Europa Centrală şi de Vest acces la piaţa din România şi invers”, a precizat Neculai Mihai, cofondator FAN Courier.

În ceea ce priveşte producţia de energie regenerabilă, în perioada 2021-2022, compania a investit 1,8 milioane de euro într-o instalaţie de panouri fotovoltaice la sediul central din Ştefăneştii de Jos. Conform estimărilor, acestea vor acoperi aproximativ 40% din consumul propriu, iar surplusul de energie va fi distribuit în reţeaua publică. De asemenea, în viitor, vehiculele electrice din flota FAN Courier vor fi încărcate cu energie verde produsă “in-house”. În prezent, mobilitatea electrică este reprezentată de un proiect pilot de livrări nepoluante.

FAN Courier este o companie cu capital integral românesc, fondată în 1998 de Felix Pătrăşcanu, Adrian Mihai şi Neculai Mihai. FAN Courier a devenit, în 2006, liderul pieţei româneşti de curierat.

FAN Courier deserveşte cei peste 60.000 de clienţi, majoritatea persoane juridice, cu ajutorul unei echipe formate din peste 7.900 de angajaţi şi colaboratori şi a unei flote auto de aproximativ 4.500 de autovehicule.