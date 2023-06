Faptele grave de corupție comise de șeful UNIFARM în pandemie `albite` definitiv la CAB - Decizie finală, un an cu amânarea executării pentru fals intelectual

Fostul șef al UNIFARM, condamnat inițial de Tribunalul București la aproape 7 ani de închisoare cu executare, a fost „albit„ definitiv, de CAB, care a folosit și decizia CCR privind termenele de prescripție pentru a stabili, definitiv, un an de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru o singură faptă în cazul acestuia

Ionel a fost judecat și condamnat în prima instanță pentru fapte grave de corupție comise în timpul pandemiei, în perioada stării de urgență și de alertă.

Luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, au fost faptele pentru care Ionel a fost deferit justiției de către procurorii DNA.

Decizie de „albire„ la CAB

„În baza art. 421 alin.1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr. 770/F din data de 08.07.2022, pronun?ată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art. 421 alin.1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de inculpaţii Ionel Eugen-Adrian şi Radu Maria-Lizica-Daniela împotriva sentinţei penale nr. 770/F din data de 08.07.2022, pronun?ată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală.

Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând:

Cu privire la inculpatul Ionel Eugen-Adrian: Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 8 luni închisoare în pedepsele componente: - pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; - pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; - pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal şi art. 6 din Legea nr. 78/2000; - pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal; - pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prev. de art. 301 alin.1 Cod penal; - sporul de 2 ani şi 8 luni închisoare, pe care îl înlătură.

Descontopeşte pedepsele complementare şi accesorii, în pedepsele componente.

În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, întrucât fapta nu există.

În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât fapta nu există.

În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de complicitate la trafic de influenţă, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 291 alin. 1 Cod penal şi art. 6 din Legea nr. 78/2000, întrucât fapta nu există.

În temeiul art.396 alin.1, 8 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal faţă de inculpatul Ionel Eugen-Adrian pentru infracţiunea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prev. de art.301 alin.1 Cod penal cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Înlătură pedepsele complementare şi accesorii aplicate de prima instanţă.

În baza art.396 alin.1, 4 Cod procedură penală raportat la art.83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului Ionel Eugen-Adrian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 321 alin.1 Cod penal. În baza art.83 alin.1 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art.84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art.85 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.86 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c-e se comunică serviciului de probaţiune. În baza art.404 alin.3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere impuse precum şi a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Cu privire la inculpata Radu Maria-Lizica-Daniela: Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 4 ani şi 4 luni închisoare în pedepsele componente: - pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; - pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 Cod penal; - sporul de 4 luni închisoare, pe care îl înlătură. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpata Radu Maria-Lizica-Daniela pentru infracţiunea de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 309 Cod penal şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, întrucât fapta nu există. Înlătură pedepsele complementare şi accesorii aplicate de prima instanţă. În baza art.396 alin.1, 4 Cod procedură penală raportat la art.83 Cod penal stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatei Radu Maria-Lizica-Daniela sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin.1 Cod penal. În baza art.83 alin.1 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art.84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.85 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art.86 alin.1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.85 alin.1 lit.c-e se comunică serviciului de probaţiune. În baza art.404 alin.3 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.88 Cod penal privind revocarea amânării aplicării pedepsei în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere impuse precum şi a săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă CN "Unifarm" - S.A. În baza art.397, art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 71/P/2020 din data de 31.07.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei asupra bunurilor inculpaţilor Ionel Eugen-Adrian şi Radu Maria-Lizica-Daniela. În baza art.274 alin.1, art.275 alin.1 pct.3 lit.b Cod procedură penală obligă pe inculpatul Ionel Eugen-Adrian la plata sumei de 3000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpata Radu Maria-Lizica-Daniela la plata sumei de 2000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate în ceea ce priveşte desfiinţarea înscrisurilor false. Constată că inculpatul Ionel Eugen-Adrian a depus suma de 17.136 lei în contul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. la data de 07.02.2023. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 14 iunie 2023”, se arată în minuta deciziei definitive a CAB.

6,8.exe la Tribunal

Anterior, în iulie 2022 Tribunalul București constata existența tuturor faptelor deduse judecății de către anchetatorii DNA și a stabili o pedeapsă inițială de șase ani și opt luni pe numele lui Ionel.

„I. În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 309 C.pen. şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită. În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. şi art. 6 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă. În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii şi dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 47 C.pen. rap. la art. 321 C.pen. condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals intelectual.

În temeiul art. 301 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

În temeiul art. 67 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o perioadă de 3 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN a săvârşit faptele pentru care a fost condamnat prin prezenta în concurs real. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din celelalte pedepse stabilite, deci un spor de 2 ani şi 8 luni închisoare (1 an + 1 an + 4 luni + 4 luni) inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 6 (şase) ani şi 8 (opt) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, urmând a fi executată conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatului IONEL EUGEN ADRIAN ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN prin ordonan?a din data de 23.06.2020, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Sec?ia de Combatere a Corup?iei, în dosarul nr. 71/P/2020.

II. În temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 309 C.pen. şi cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA la o pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 C.pen. aplică inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen. pe o perioadă de 5 ani, care se va executa conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA, ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 321 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA, la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals intelectual. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA a săvârşit faptele pentru care a fost condamnată prin prezenta în concurs real. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, deci un spor de 4 luni, inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, urmând a fi executată conform art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. interzice inculpatei RADU MARIA LIZICA DANIELA ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b g şi k C.pen., urmând a fi executată conform art. 65 alin. 3 C.pen. de la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. b C.proc.pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA prin ordonan?a din data de 22.07.2020, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Sec?ia de Combatere a Corup?iei, în dosarul nr. 71/P/2020. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de CN UNIFARM SA, cu sediul în municipiul Bucure?ti, Str. Maior Aviator ?tefan Sănătescu nr. 48, sectorul 1 şi obligă inculpaţii IONEL EUGEN ADRIAN şi RADU MARIA LIZICA DANIELA, în solidar, la plata sumei de 17.136 lei, reprezentând contravaloarea cantităţii de 7200 măşti care au fost înlocuite. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. restrânge măsura sechestrul asigurator luată prin ordonanţa nr. 71/P/2020 din data de 31.07.2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, până la concurenţa sumei de 17.136 lei, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor IONEL EUGEN ADRIAN şi RADU MARIA LIZICA DANIELA. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i C.proc.pen. desfiinţează înscrisurile constatate ca fiind false, respectiv: contractul nr. 4424/03.03.2020 încheiat între SC BSG Business Select SRL şi CN Unifarm SA (filele 1 – 6, vol. 5, DUP), anexa 1 la contractul nr. 4424/03.03.2020 (fila 7, vol. 5, DUP), anexa 2 la contractul nr. 4424/03.03.2020 (fila 8, vol. 5, DUP) şi procesul verbal de negociere nr. 4291/03.03.2020 (fila 9, vol. 5, DUP). În temeiul art. 404 alin. 1 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 274 alin. 1 şi 2 C.proc.pen. obligă inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la plata sumei de 10.000 (zece mii) lei şi inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA la plata sumei de 6.000 (şase mii) lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.07.2022.”, se arată în minuta instanței TB.

Profil de boss la UNIFARM

În octombrie 2020 fostul Adrian Ionel, la data faptelor director general al Companiei Naționale Unifarm SA, a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Alături de el este judecată și Daniela Lizica Maria Radu, la data faptelor șef serviciu comercial al CN Unifarm SA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual.

În rechizitoriul transmis Tribunalului București procurorii DNA au notat că în contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus, Guvernul României a emis O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală (printre echipamentele respective fiind incluse combinezoanele și măștile de protecție) precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

CN UNIFARM SA a fost desemnată, alături de alte instituții publice, să efectueze achiziții de astfel de echipamente de protecție.

În acest context, inculpatul Ionel Eugen Adrian, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins suma de 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comercială pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale).

Contractul ar fi fost încheiat cu o firmă privată, în prima jumătate a lunii martie 2020, cu încălcarea dispozițiilor prevăzute în Legea 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul modului în care a fost negociat, cat și a modului în care a fost atribuit, practic fără nicio procedură.

Același document ar fi fost semnat și de inculpata Radu Maria – Lizica – Daniela, în calitate de șef serviciu comercial în cadrul CN Unifarm SA, pe care, ulterior, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi determinat-o să ateste în mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, că negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei respective. În realitate, negocierea s-a realizat între directorul general Ionel Eugen Adrian și intermediar, la un restaurant din municipiul București, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului și a prețului echipamentelor de protecție.

Pentru acest „serviciu”, persoana intermediară ar fi pretins de la reprezentanții societății comerciale, pentru sine și pentru funcționari din CN Unifarm SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentând un procent de 18% din valoarea totală a contractului.

Din această sumă, inculpatul Ionel Eugen Adrian urma să primească cei 760.000 euro amintiți anterior.

Deoarece societatea comercială furnizoare nu ar fi achitat intermediarului nicio sumă din procentul de 18 % convenit inițial, inculpatul Ionel Eugen Adrian, în calitate de director general al C.N. Unifarm S.A, a decis rezilierea unilaterală a contractului.

Totuși, anterior, firma respectivă ar fi reușit să livreze cantitățile de 1 milion de măști chirurgicale (neconforme cu standardele stipulate în contract) și 25.920 de combinezoane din totalul echipamentelor menționate în contract, pentru care CN Unifarm SA a achitat suma de 2.380.000 lei (reprezentând doar valoarea măștilor respective).

Prin modalitatea descrisă mai sus s-ar fi produs un prejudiciu în valoare de 2.380.000 lei în patrimoniul CN Unifarm SA, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum de către societatea beneficiară a contractului.

Separat de cele anterior menționate, în cauză s-a mai reținut că, la data de 06 iunie 2016, Ionel Eugen Adrian ar fi dobândit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA cu încălcarea dispozițiilor legale.

Concret, în calitate de membru și președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Unifarm SA, acesta ar fi votat, la ședința din aceeași dată, numirea sa ca director general al CN Unifarm SA.

Or, dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice interzic în mod expres ca președintele Consiliului de Administrație să fie numit și director general, aspect ignorat de membrii acestuia, printre care și Ionel Eugen Adrian. În aceeași zi, inculpatul ar fi emis și ar fi semnat o decizie, în urma căreia, în perioada 14 iulie 2016 - 25 mai 2020, ar fi obținut venituri nete în cuantum de 498.722 lei.

În cauză, CN Unifarm SA s-a constituit parte civilă pentru suma de 2.380.000 lei.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin celor doi inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei inculpați (persoana intermediară și doi reprezentanți ai societății beneficiare a contractului), în sarcina acestora reținându-se săvârșirea unor infracțiuni de trafic și cumpărare de influență.

În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv

- 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a deține, purta și folosi orice categorie de arme și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei trei inculpați, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul București.