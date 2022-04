Fără comentarii: Emilia Şercan a dat afară jurnaliștii de la Realitatea TV, la propria conferință de presă - VIDEO

Scriitorul Radu Paraschivescu şi Emilia Şercan au discutat joi, într-o conferinţă de presă, despre cum se încearcă muşamalizarea unei „operaţiuni de kompromat” împotriva jurnalistei.

„Da, mi-a fost frică în dimineaţa în care am văzut că acea probă pe care eu am pus-o în mâinile Poliţiei pentru a-i descoperi pe cei care au încercat să orchestreze operaţiunea de kompromat, am realizat că acea probă, dintr-un dosar penal, a fost scursă şi a apărut pe mai multe site-uri. Acum pot să spun public că o parte din cele peste 60 de site-uri pe care le-am indicat aparţin trustului Realitatea TV”, a declarat Emilia Şercan.

Respectivele poze au apărut în mai puţin de 40 de minute după ce jurnalista a plecat din secţia de Poliţie.

Pozele respective au fost preluate de 74 de site-uri în total, peste 60 aparţinând Realitatea TV. „Îmi este din ce în ce mai clar faptul că din Poliţia Română s-a scurs respectiva probă. Poliţia orchestrează şi pune la cale o operaţiune de kompromat, iar în momentul în care am aflat, după 16 ore, şi l-am informat pe ministrul de Interne, în două ore a fost pusă la cale operaţiunea pentru muşamalizare”, a precizat Şercan.

Ea a făcut joi apel public către prim-ministrul Nicolae Ciucă şi ministrul de Interne, Lucian Bode „dacă nu sunt responsabili şi părtaşi ai acestor operaţiuni, să le denunţe”.

Emilia Şercan adună informaţii, probe şi le va expune public, „să arăt exact cine a orchestrat această operaţiune”. „Azi sunt eu, dar mâine poate fi orice jurnalist onest”, a spus furioasă Emilia Şercan.

Emilia Şercan a invitat echipa Realitatea TV să părăsească, joi, conferinţa de presă, pentru că „nu sunt îndreptăţiţi să se afle la această întâlnire tocmai pentru că au fost parte a operaţiunii de kompromat pusă la cale cu foarte mare rapiditate, 4 ore şi jumătate, şi nu pot să se erijeze şi în partea responsabilă de presă care îşi informează corect publicul”.

„Timorarea, obstrucţia devin modus operandi”, a spus Radu Paraschivescu. „Deocamdată sunt şicane, dar încă nu s-a ajuns la ameninţări fizice, dar s-a ajuns. În anul 2002 cadavrul jurnalistului Iosif Costinaş a fost descoperit după 9 luni. El făcea o investigaţie despre cum se folosise armamentul la Timişoara 1989 şi a fost suprimat. Un an mai târziu, Ino Ardelean a mâncat bătaie în centrul oraşului, în aceeaşi Timişoară în care Horia Roman Patapievici a fost scuipat în faţă”.

„Au mai existat cazuri care ne-au oripilat, dar pe motivul că nu se întâmplă la noi, am trecut cu vederea”, a spus Paraschivescu, făcând referire la cazul jurnalistei Daphne Caruana Galizia, un atentat mafiot în 2017, a cărei maşină a explodat pentru că făcea o investigaţie despre construirea unei centrale electrice. „Sper să nu se ajungă la asta şi cu Emilia Şercan”.

„Ameninţarea este monedă curentă în relaţia dintre presă şi diverse tipuri de autoritate”, a concluzionat Paraschivescu, amintind de Ioan Becali care a ameninţat un jurnalist: „Te fac de la brâu în jos!” sau despre Dumitru Sechelariu care alerga jurnaliştii cu pistolul în mână pentru că nu reflectau corect.