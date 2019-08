FĂRĂ COMPROMISURI - Răzvan Cuc pune condiții constructorului Autostrăzii Lugoj- Deva: 'Extinderea garanţiei sau reziliere'

Comentând situaţia lucrărilor de la loturile de autostradă Logoj-Deva, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat luni că nu va face compromisuri faţă de firma spaniolă care se ocupă de proiect şi a impus condiţia extinderii garanţiei, afirmând categoric: "extinderea garanţiei sau reziliere".

"Demagogia asta ieftină pe care o fac unele, că nu toate sunt aşa, unele firme, şi se ajunge chiar să fie luate în atenţie. Vreţi să vă trimi o poză de acolo să vedeţi cum arată autostrada? E normal să cerem garanţie suplimentară. Am văzut la un moment dat că a apărut o asociaţie că trebuie dată în trafic. Să vină asociaţia aia să-şi asume şi s-o dea în trafic. La fel am văzut că au apărut mai multe publicaţii. Ba spuneau ca mă folosesc eu de la scandalul de la Lugoj-Deva, Lotul 3, să acced la nu ştiu ce funcţie. Apoi spuneau că sunt probleme foarte grave la Lotul 3. Eu nu mai văd o consecvenţă. Ori mergem într-o direcţie, ori azi zicem ceva, mâine zicem altceva. Lucrurile au fost clare în ceea ce mă priveşte: garanţie extinsă sau reziliere!", a declarat Răzvan Cuc, într-o conferinţă de presă susţinută la Ministerul Transporturilor, conform Mediafax.

Reacția lui Cozmin Gușă după intrarea lui Theodor Paleologu și a lui Mircea Diaconu în cursa prezidențială: 'Au jucat şi rezerviştii, şi activii din Servicii'

Nu este pentru prima oară când Antreprenorul de pe lotul 3 al Autostrazii Lugoj- Deva creează probleme din cauza calității slabe a lucrărilor, spune CNAIR.

Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. -COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A.- Arcadis Eurometudes S.A a fost la un pas de rezilierea contractului în anul 2017, conform CNAIR, tocmai din cauza faptului că a folosit materiale de slabă calitate și nu a respectat metodologiile de lucru, situație care a dus printre altele la prăbușirea, încă din faza de șantier a unui segment de drum, pe o lungime de 70 m și o lățime de 11 m.