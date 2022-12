Farul Constanța a ajuns la un acord cu mijlocașul Mateus Barbosa Santos

Clubul de fotbal Farul Constanţa a anunţat, vineri, că a ajuns la un acord cu mijlocaşul Mateus Barbosa Santos, brazilianul care a jucat până acum la FC Botoşani semnând un contract pentru următorii doi ani şi jumătate, conform Agerpres.

"Farul Constanţa şi extrema dreaptă Mateus Barbosa Santos au ajuns la un acord pentru următorii doi ani şi jumătate. Bun venit, Mateus, şi mult succes în tricoul alb-albastru!", a anunţat Farul Constanţa pe site-ul oficial Jucătorul brazilian spune că s-a acomodat cu fotbalul din România în perioada petrecută la FC Botoşani şi speră să nu dezamăgească încrederea acordată de tehnicianul Gheorghe Hagi."Sunt foarte fericit că am ajuns aici şi că voi îmbrăca tricoul Farului. Voi avea oportunitatea de a evolua sub comanda domnului Hagi şi trebuie să nu dezamăgesc pentru încrederea acordată. Trebuie să mă pregătesc foarte bine, să mă adaptez la noua echipă, şi, prin prestaţiile mele, să îi mulţumesc şi pe suporterii Farului, să am evoluţiile cele mai bune. M-am adaptat în România după această perioadă de un an şi jumătate şi vin cu foarte mare încredere la un club aşa mare cum este Farul. Sunt foarte fericit că voi putea juca aici şi vreau să marchez cât mai multe goluri şi să câştigăm titlul", a declarat Mateus într-un interviu pentru site-ul clubului constănţean.În vârstă de 23 de ani, brazilianul Mateus şi-a făcut junioratul la FC Porto şi a mai evoluat în carieră pentru Gremio, Paulista, Ituano, San Bento (toate din Brazilia), iar din iulie 2021 a jucat pentru FC Botoşani.În 39 de partide în campionatul României a înscris 2 goluri şi a oferit 3 pase de gol.