Favipiravir, medicamentul care tratează atât gripa, cât și coronavirusul, ajunge în România

Medicamentul care tratează atât gripa cât și coronavirusul ajunge joi în România. Este vorba despre o tranșă de 220.000 de tablete de Favipiravir care vor fi trimise în depozitele Unifarm. În următoarele șase luni, în țară vor ajunge 770.000 de tablete, anunță MEDIAFAX.

Favipiravir este un antiviral folosit pentru formele uşoare şi moderate de Covid-19. Prima tranşă de 220.000 de tablete va ajunge joi în depozitele Unifarm. 20.000 dintre aceste doze sunt o donaţie din partea companiei Sun Pharma pentru spitalele Covid. Cantitatea totală, care va ajunge în ţară în următoarele șase luni, este de 770.000 de tablete şi va ajunge pentru 10.000 de pacienţi.

Medicament antiviral este administrat deja pacienţilor cu Covid din China, India şi Rusia. Studiile clinice recente au arătat că medicamentul ajută în eliminarea mai rapidă a virusului, în patru zile, faţă de 11 zile. În acelaşi timp reduce şi durata bolii până la vindecare. Favipiravir este de fapt un inhibitor al unei enzime esenţiale pentru multiplicarea virusurilor în celulele umane şi se dă în faza uşoară şi moderată a bolii.

„A existat o donaţie de la Ambasada Japoniei, dar până acum nu a fost folosit pe scară largă. Marele avantaj al medicamentului este că, fiind sub formă de tablete, poate fi administrat şi în ambulator de către medicii infecţionişti, şi de către medicii de familie, adică acasă, la pacienţii care sunt izolaţi. Acest medicament are indicaţie dovedită şi în gripa sezonieră, deci nu în studii clinice cum este pentru SARS-CoV-2. Deci este un instrument în plus de luptă împotriva gripei, pentru pacienţii care fac gripă sau nu s-au vaccinat, pot să utilizeze şi acest medicament prescris de medic”, a declarat Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj.

În perioada imediat următoare sunt aşteptate rezultatele altor 36 de studii clinice internaţionale cu Favipiravir. Medicamentul a fost introdus în august în schema de tratament pentru Covid a Ministerului Sănătăţii. Medicamentul ar putea fi produs pe viitor şi în România, la Terapia Cluj.