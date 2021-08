FC Botoşani a perfectat două noi transferuri

Echipa de fotbal FC Botoşani i-a transferat pe fundaşul stânga Robert Neciu şi pe fundaşul central camerunez Joyskim Dawa, a anunţat, sâmbătă, clubul de Liga I.

Neciu (22 ani) a semnat pe trei ani cu gruparea roş-alb-albastră, după ce a mai jucat la FC Viitorul Constanţa, Chindia Târgovişte şi Universitatea Cluj. Neciul şi-a făcut junioratul la Academia Hagi şi a adunat 15 partide la naţionalele de juniori ale României.

Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte, născut în Franţa, are 25 de ani şi mai jucat la Avranches, AS Monaco B, Gil Vicente, FK Mariupol (Ucraina) şi Valmiera (Lituania). Dawa are opt selecţii la echipa naţională a Camerunulu, informează Agerpres.