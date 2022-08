FC Rapid a anunțat împrumutul lui Alexandru Măţan de la Columbus Crew

Clubul de fotbal FC Rapid a anunţat, marţi, împrumutul lui Alexandru Măţan de la gruparea americană Columbus Crew, gruparea giuleşteană având opţiune de cumpărare la sfârşitul acestui an.

"Alexandru Măţan a fost împrumutat de Rapid de la Columbus Crew, din Major League Soccer, până la finalul acestui an, cu opţiune de cumpărare. În vârstă de 22 de ani, Alex s-a format la Academia Hagi, acolo unde a evoluat până în vara anului trecut, când a fost vândut în Statele Unite ale Americii", precizează clubul giuleştean pe site-ul său oficial.

Măţan a declarat că împrumutul reprezintă o şansă pentru el.

"Sunt foarte bucuros să ajung la Rapid, este o oportunitate foarte importantă pentru mine. Rapid este una dintre cele mai iubite echipe din România, dacă nu cea mai iubită, şi abia aştept să joc şi să cunosc aceşti fani minunaţi. Nu am avut o situaţie foarte bună de când a început campionatul, dar am vorbit cu Mister, m-a convins şi cui nu i-ar plăcea să fie antrenat de Adi Mutu? Am fost sâmbătă pe Giuleşti şi mi s-a făcut pielea de găină, au nişte cântece... Fanii nu se repetă timp de 90 de minute, n-am mai întâlnit aşa ceva. Sper să ne susţină pe tot parcursul sezonului şi să îi facem fericiţi', a spus fotbalistul.

În România, în afară de FC Viitorul, Alexandru Măţan a mai evoluat doar pentru FC Voluntari. Cu FC Viitorul a câştigat un titlu de campion, o Cupă şi o Supercupă a României. El mai are în palmares şi Campeones Cup, cucerită cu Columbus Crew, conform Agerpres.

Mijlocaşul născut la Galaţi a jucat pentru reprezentativele U17, U19 şi U21 ale României, iar în vara anului trecut a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cu naţionala U21 a jucat la Campionatul European (2019), acolo unde a bifat toate meciurile din grupă.

Alexandru Măţan este cel de-al zecelea transfer efectuat de FC Rapid în această vară, după Paul Iacob, Andrei Ciobanu, Valentin Costache, Marko Dugandzic, Jayson Papeau, Florin Ştefan, Damien Dussaut, Codruţ Sandu şi Alexandru Crivac.