FCSB a câștigat primul meci în Liga 1 după 6 înfrângeri consecutive / Adi Popa:

FCSB a câştigat primul meci în Liga 1 după şase meciuri fără victorie în acest sezon. Vicecampioana României s-a impus cu 2-1, pe stadionul de la Piteşti, în etapa a opta, în faţa celor de la Viitorul, potrivit Mediafax.

Primul gol al grupării roș-albastre a venit de la Adi Popa, care a punctat în minutul 38. Jucătorul în vârstă de 31 de ani, revenit în această vară la FCSB, a vorbit despre schimbările din cadrul echipei, care au ajutat-o pe vicecampioana României să părăsească ultimul loc al clasamentului Ligii 1.

"Mă bucur foarte mult că am câștigat, nu m-am uitat la clasament, dar sper că am părăsit poziția aceea, nu ne face cinste și sperăm să lucrăm cât mai mult. O să o luăm pas cu pas, o să vină această pauză, o să ne pregătim. Din punctul meu de vedere seara aceasta am arătat mai bine, cu evoluția a venit o victorie și asta nu poate decât să ne bucure. (n.red. - ce ați schimbat?) Probabil atitudinea, am abordat meciul diferit, am făcut pressing sus, nu i-am lăsat să joace. Știam cum vor să joace, în centru, noi i-am blocat foarte bine acolo și pe contră am reușit să avem ocazii importante și să și marcăm, ceea ce nu prea făceam până acum", a spus Popa, la microfonul Digi Sport.

Adrian Popa a vorbit și despre postarea pe care a făcut-o pe contul lui de Instagram, în care el a lăsat de înțeles că revenirea la FCSB a fost o greșeală.

"Nu ascund faptul că am fost foarte dezamăgit și încă pot să spun că deși am dat gol în seara aceasta nu am rezolvat nimic. Am fost foarte frustrat pentru că eu consider că meritam să joc în acel meci (n.red. - Vitoria Guimaraes - FCSB, scor 1-0). Din ce am auzit au fost vorbe că aș fi gras, că nu aș fi pregătit. La ultimul cântar am avut un kilogram în plus.

Numai în România contează aceste lucruri ba e gras, ba are fundul mare. M-au deranjat aceste lucruri, m-au frustrat. Aceea a fost trăirea mea, era un meci important, era un meci pentru grupe. Simțeam că pot să ajut, cu calitățile mele, cu experiența mea, am 50 și ceva de meciuri în Europa. Am venit aici să muncesc, nu să stau pe bancă", a mai spus Adi Popa.